Sky zeigt "Babylon Berlin" über die Feiertage in Ultra HD

Wer "Babylon Berlin" in Ultra HD sehen möchte, kann dies ab sofort vorübergehend tun. Sky stellt seinen Kunden ab sofort sämtliche Folgen der Serie mehrere Wochen hinweg in der vierfachen Auflösung bei Sky On Demand zur Verfügung.



20.12.2017 - 14:39 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 14:39 Uhr

Rechtzeitig zu den Weihnachtstagen wird Sky seine Serie "Babylon Berlin" erstmals in Ultra HD anbieten. Ab sofort stehen die beiden Staffeln auf Sky On Demand in der vierfachen HD-Auflösung zum Abruf bereit. Wer alle 16 Episoden in UHD sehen möchte, muss sich allerdings beeilen, denn sie sind nur bis zum 7. Januar verfügbar. Für den Empfang benötigen Sky-Kunden allerdings ein sogenanntes Premium-HD-Paket und einen Sky+Pro-Receiver.

"Die Weihnachtszeit ist der perfekte Zeitraum um in 'Babylon Berlin' einzusteigen, sei es auf Abruf, linear oder in faszinierender Ultra-HD-Qualität. Das verstehen wir unter Binge-Watching Deluxe", so Sky-Fictionchef Marcus Ammon. Abseits davon wird "Babylon Berlin" auch noch einmal im linearen Programm geteigt: Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt Sky Krimi alle Episoden in einer Marathon-Programmierung mit jeweils acht Episoden ab 17:45 Uhr, auf Sky 1 HD gibt es vom 27. bis 30. Dezember jeweils vier Episoden ab etwa 22:00 Uhr zu sehen.

Im Free-TV wird "Babylon Berlin" übrigens erst im kommenden Jahr laufen. Das Erste, das einen Großteil der Produktionskosten getragen hat, plant die Ausstrahlung der Serie für Herbst 2018.

