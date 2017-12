Raab TV mischt 2018 nicht beim ESC-Vorentscheid mit

© RTP/Eurovision

Der ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" wird nicht von Raab TV produziert. Stattdessen setzt der NDR diesmal auf die Produktionsfirma der "Helene Fischer Show". Zugleich bestätigte der Sender jetzt die sechs Teilnehmer des Vorentscheids.



29.12.2017 - 10:50 Uhr von Alexander Krei 29.12.2017 - 10:50 Uhr

Nachdem die deutschen Platzierungen beim Eurovision Song Contest in den vergangenen Jahren zu wünschen übrig ließen, stellte der NDR für 2018 einige Veränderungen beim Vorentscheid in Aussicht. Diese betreffen auch einen Produzentenwechsel: Zeichnete zuletzt noch Stefan Raabs Firma Raab TV für die Show verantwortlich, wird die Zuständigkeit im kommenden Jahr bei Matthias Alberti von Kimmig Entertainment liegen.

Kimmig Entertainment produzierte in der Vergangenheit zahlreiche Preisverleihungen, aber auch "Die Helene Fischer Show", "Verstehen Sie Spaß?" und "Immer wieder sonntags". "Unser Song für Lissabon" soll gemeinsam mit Florian Wieder und Jens Bujar (Lodge of Levity), digame mobile sowie dem Norddeutschen Rundfunk entstehen. Regie führt Volker Weicker. Wie genau die Show ablaufen wird, die am 22. Februar in Berlin über die Bühne gehen soll, steht noch nicht fest.

Dafür hat der NDR jetzt die sechs Teilnehmer bestätigt, die sich um ein Ticket für den Eurovision Song Contest bewerben werden. Dabei handelt es sich zum großen Teil um jene Kandidaten, die bereits vor wenigen Tagen von der "Bild"-Zeitung genannt wurden, darunter gleich drei ehemalige Kandidaten der Castingshow "The Voice of Germany". Mit dabei ist Natia Todua, die erst vor wenigen Wochen als Gewinnerin der sechsten Staffel hervorging, aber auch auch die Gewinnerin der ersten Staffel, Ivy Quainoo, sowie der damals Drittplatzierte Michael Schulte.

Abseits davon versucht die Münchner Band voXXclub, die Traditionelles mit Modernem mixt, ebenso ihr Glück wie der 28-jährige Komponist, Sänger und Produzent Ryk und der Singer / Songwriter Xavier Darcy. Die Auswahl der Kandidaten basiert erstmals auf dem Abstimmungs-Ergebnis der 100 Mitglieder eines Eurovisions-Panels sowie einer 20-köpfigen internationalen Experten-Jury. Ursprünglich hatten 4000 mögliche Teilnehmer zur Auswahl gestanden.

ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber: "Glückwunsch und Danke an unsere sechs Acts! Sie wurden in einem mehrstufigen Verfahren von den internationalen Jurymitgliedern und den 100 Menschen ausgesucht, die für die internationalen ESC-Zuschauer stehen. Sie haben sechs Teilnehmer gefunden, die einen sehr spannenden, abwechslungsreichen ESC-Vorentscheid versprechen. Jetzt geht es darum, das beste Lied für Lissabon zu finden."

