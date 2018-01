Regionalsender Studio 47 sendet in weiteren Städten

© Studio 47

Der Duisburger Regional-TV-Sender Studio 47 vergrößert sein Verbreitungsgebiet. Künftig werden auch die Haushalte in Oberhausen, Mülheim, Wesen und Voerde das Programm im digitalen Kabel empfangen.



02.01.2018 - 20:38 Uhr von Uwe Mantel 02.01.2018 - 20:38 Uhr

Nachdem die Landesmedienkommission Ende vergangenen Jahres grünes Licht gegeben hat, kann der in Duisburg beheimatete Regionalsender Studio 47 zum Start ins Jahr in weiteren Städten im westlichen Ruhrgebiet und am Niederrhein an den Start gehen. Die technische Reichweite steigt damit von 320.000 auf 550.000 Zuschauer. Bislang war der Sender bereits in Duisburg, Moers, Dinslaken, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Hünxe, Rheurdt und Angermund vertreten.

"Unsere Entwicklung verlief in den vergangenen Jahren sehr positiv", sagt Studio 47- Chefredakteur Sascha Devigne. "Auf die Erweiterung unseres Verbreitungsgebiets haben wir intensiv hingearbeitet, in neue Sendetechnik investiert und uns auch redaktionell breiter aufgestellt."

