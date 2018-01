Jan Mojto und Red Bull kooperieren bei Serienproduktion

© Red Bull

Nach der ersten eigenen Serie sollen bei Servus TV offenbar noch viele weitere folgen. Die Mutterfirma Red Bull plant nun jedenfalls ein neue Gemeinschaftsunternehmen mit Jon Mojtos Beta Film, die bei Serien seit Kurzem auch mit dem ZDF gemeinsame Sache macht.



07.01.2018 - 11:21 Uhr von Marcel Pohlig 07.01.2018 - 11:21 Uhr

2016 stand Servus TV noch kurz vor der Einstellung, die aber doch noch abgewendet wurde. Im vergangenen Jahr brachte der zu Red Bull gehörende Alpensender dann mit "Trakehnerblut" sogar schon eine eigene Serie an den Start, die unter dem Titel "Gestüt Hochstetten" in Kürze auch in Deutschland, nämlich im Ersten, zu sehen sein wird. Die Österreicher haben nun offenbar Blut geleckt und Lust auf mehr. Mit Jan Mojto soll nun ein Joint-Venture gegründet werden.

Wie die Kollegen von "new business" in ihrer am Montag erscheinenden Ausgabe berichten, wollen Jan Mojtos Beta Film und Red Bull künftig zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen sie demnach ein Unternehmen zur Herstellung von TV-Serienproduktionen gründen. Details wurden gegenüber "new business" mit Verweis auf die Genehmigung beim Bundeskartellamt seitens Beta Film aber noch nicht genannt. Es passt aber zweifelsohne in die Marschroute von Servus TV. "Wenn man ein Vollprogramm sein will, darf man sich eigenproduzierten fiktionalen Serien nicht verschließen", sagte Ferdinand Wegscheider, Chef des Senders, vor dem Start von "Trakehnerblut".

Für Jan Mojto und dessen Beta Film ist es das zweite Joint-Venture zur Serienproduktion innerhalb kürzester Zeit. Erst im September wurde bekannt, dass Beta Film auch mit der kommerziellen ZDF-Tochter ZDF Enterprises eine neue Firma gründen will. Auch hier wurde als Ziel die Produktion von Serien, die international vermarktet werden sollen, angegeben. Beta Film wiederum hat sich erst im November in Österreich verstärkt und die Mehrheit an der Wiener Produktionsfirma MR Film übernommen.

