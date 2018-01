ProSieben schickt "Global Gladiators" nach Thailand

© ProSieben/Richard Hübner

Im vorigen Jahr war "Global Gladiators" für ProSieben kein wirklicher Erfolg. Eine zweite Staffel traut man dem Format aber offensichtlich dennoch zu. Die "BamS" will nun zumindest vom neuen Drehort erfahren haben und nennt auch schon potentielle Teilnehmer.



07.01.2018 - 12:03 Uhr von Marcel Pohlig 07.01.2018 - 12:03 Uhr

Ein wirklicher Erfolg war "Global Gladiators" im vergangenen Sommer für ProSieben nicht. Nur zwei Ausgaben schafften überhaupt knapp den Sprung in die Zweistelligkeit. Weil es aber das Finale war, das die Zweistelligkeit nach einem Fußball-bedingten Tief von nur 6,1 Prozent wiedererlangte, traut man der Sendung in Unterföhring offenbar eine zweite Staffel zu. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" soll "Global Gladiators" nämlich auch in diesem Jahr wieder den Sommer bestreiten.

Damit bekäme das Format auch die Möglichkeit, das Globale im Titel auch ein bisschen stärker herauszustellen. Nachdem die erste Staffel nämlich noch im afrikanischen Namibia gedreht wurde, soll die zweite Staffel nach "BamS"-Infos bereits ab Februar in Asien gedreht werden. Konkret soll ProSieben seine Promis nun nach Thailand befördern und dort gegeneinander antreten lassen. Eine Bestätigung seitens des Senders steht allerdings noch aus.

Die "Bild am Sonntag" will auch schon einige Teilnehmer wissen, die zumindest im Gespräch für eine Teilnahme sind. Und die können größtenteils auch schon Reality-Erfahrung vorweisen. Spekuliert wird in der "BamS" nämlich etwa über die Teilnahme von Joey Heindle (Ex-Dschungelkönig), Fiona Erdmann (ebenfalls aus dem Dschungel bekannt) und Mario Basler (nahm u.a. an "Promi Big Brother" teil). Außerdem sei auch Katzenberger-Gatte Luca Cordalis an "Global Gladiators" teilnehmen. Außerdem soll laut "BamS" die Schauspielerin Jana Pallaske im Sommer in der Sendung zu sehen sein.

Teilen