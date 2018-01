Sat.1 testet Posch, Saalfrank und Steiner am Nachmittag

© Sat.1

Überraschendes Trio in der Daytime: Anstelle von "Auf Streife" versucht sich Sat.1 in der kommenden Woche an einem neuen Format auf dem 14-Uhr-Sendeplatz, in dem Katia Saalfrank, Christopher Posch und Lencke Steiner gemeinsam zu sehen sind.



10.01.2018 - 13:34 Uhr von Alexander Krei

Sat.1 ist offensichtlich gewillt, die Dosis seiner Polizei-Dokus in der Daytime zu reduzieren. Schon seit dieser Woche verzichtet der Sender auf die Wiederholungen von "Auf Streife - Die Spezialisten" und zeigt auf dem Sendeplatz um 13:00 Uhr eine zusätzliche Folge von "Anwälte im Einsatz", was zumindest am Dienstag mit mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schon mal ganz gut funktioniert hat.

In der kommenden Woche nimmt Sat.1 zudem auch Veränderungen um 14:00 Uhr vor. Fünf Tage lang gibt es anstelle von "Auf Streife" das Format "Jetzt helfen wir Ihnen! - Die Problemlöser im Einsatz" zu sehen - mit erstaunlich prominentem Personal. Ex-"Super Nanny" Katia Saalfrank, Rechtsanwalt Christopher Posch und Lencke Steiner, die in den ersten beiden Staffeln der "Höhle der Löwen" als Investorin mitwirkte, kümmern sich um Rechtsfragen, finanzielle Sorgen oder Probleme im Beruf.

Ganz ohne Scripted Reality kommt Sat.1 aber auch weiterhin nicht aus, denn die Experten geben ihre Antworten jeweils anhand realistischer Geschichten. In der ersten Ausgabe geht es um eine Frau, deren Verlobter die Hochzeit vier Wochen vor dem festgelegten Termin platzen lässt. Die Folge: Sie bleibt auf den Kosten sitzen und muss ihrer Tochter alles erklären. Saalfrank, Posch und Steiner sollen unter anderem Tipps geben, wie man die rechtlichen und finanziellen Folgen einer solchen Trennung am besten bewältigt.

Derzeit befinden sich sowohl Sat.1 als auch RTL auf der Suche nach neuen Ideen für das Nachmittagsprogramm. Klassische Scripted Realitys haben in den vergangenen Monaten ebenso Zuschauer verloren wie die Blaulicht-Dokus, mit der Sat.1 zuletzt weite Teile des Tagesprogramms füllte.

