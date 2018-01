RTL II zieht gegen Sat.1 ins Klinik-Duell am Nachmittag

© RTL II

Nachdem Sat.1 schon seit einiger Zeit ordentliche Quoten mit der "Klinik am Südring" verzeichnet, setzt neuerdings auch RTL II in der Daytime auf Krankenhaus-Geschichten. Von der nächsten Woche an kommt es sogar zum direkten Duell.



22.01.2018 - 16:01 Uhr von Alexander Krei 22.01.2018 - 16:01 Uhr

Die Bilanz nach der ersten Woche fällt ernüchternd aus: Mit einem überzeugenden Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe gestartet, lag die neue Scripted Reality "Station B1 - Kinderärzte mit Herz", die RTL II seit dem vergangenen Montag täglich um 17:00 Uhr ausstrahlt, zuletzt mit weniger als vier Prozent unterhalb des Senderschnitts.

Von der kommenden Woche an will der Sender seinem Neustart aber trotz dieser Entwicklung noch mehr Sendezeit geben: Wie RTL II jetzt ankündigte, wird "Station B1" vom 29. Januar an bereits am 16:00 Uhr gezeigt - mit jeweils zwei Folgen am Stück. Das ist ein durchaus gewagtes Unterfangen, schließlich läuft die Produktion von Endemol Shine somit in direkter Konkurrenz zur ganz ähnlich gelagerten "Klinik am Südring" in Sat.1.

Gezeigt werden auf dem zusätzlichen Sendeplatz allerdings nicht etwa neue Folgen, sondern Wiederholungen jener Ausgaben, die gerade erst liefen. Ob das den gewünschten Erfolg bringen wird, bleibt abzuwarten. Die Scripted Reality "Hilf mir!" muss im Gegenzug weichen.

