"The Blacklist" kommt demnächst bei Nitro unter

Mit reichlich Verspätung schafft es die vierte Staffel von "The Blacklist" nun doch noch ins Free-TV - fortan ist die Serie mit James Spader jedoch nicht mehr bei RTL, sondern bei Nitro zu sehen. Aber auch dort ist nur am späten Abend Platz.



24.01.2018 - 08:02 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 08:02 Uhr

Eigentlich wollte RTL schon im Mai vergangenen Jahres die vierte Staffel von "The Blacklist" ausstrahlen, doch wenige Tage nach der Ankündigung entschied sich der Sender noch einmal um und rettete sich am späten Dienstagabend lieber mit Wiederholungen von "CSI" über die Runden. Seither ist es still geworden um die Serie mit James Spader, die anfangs sogar noch in der Primetime ausgestrahlt wurde.

Jetzt reicht es nicht mal mehr bei einem Spartensender für einen prominenten Sendeplatz: Zwar meldet sich "The Blacklist" nun tatsächlich im Free-TV zurück, doch die neue Sender-Heimat bei Nitro sieht nur eine Ausstrahlung am späten Abend vor. Ab dem 17. Februar soll die vierte Staffel der US-Serie dort jeweils samstags um 23:40 Uhr in Doppelfolgen gesendet werden.

Und darum geht es in den neuen Folgen: Um ihr kleines Baby vor den Gefahren, die in dieser Welt auf die beiden lauern, zu schützen, hat sich die ehemalige FBI-Agentin Elisabeth Keen mit der kleinen Agnes auf Kuba verschanzt und wiegt sich dort in Sicherheit. Doch ihr Versteck fliegt auf – und damit auch ihr vorgetäuschter Tod! Nun steht Liz' Leben erneut auf dem Spiel, denn Alexander Kirk – der mysteriöse Mann, der behauptet, ihr Vater zu sein – entführt sie aus Kuba und verwischt ihre Spuren.

Auch ihr Ehemann Tom und das gemeinsame Baby sind in die Fänge von Kirks Hintermännern geraten. Raymond "Red" Reddington unternimmt fortan alles, um Liz zu retten und schreckt dabei vor nichts zurück. Damit beginnt ein Überlebenskampf, der zahlreiche Opfer fordert und lang gehütete Geheimnisse ans Tageslicht bringt, die alles verändern werden.

Im Pay-TV ist "The Blacklist" übrigens schon deutlich weiter: Dort startet am 13. Februar bereits die fünfte Staffel bei RTL Crime. Der Sender zeigt die neuen Folgen jeweils dienstags um 20:15 Uhr (DWDL.de berichtete).

