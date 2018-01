"Matula" ermittelt in zweitem Special erneut an Karfreitag

© ZDF/Georges Pauly

Nach dem Quoten-Erfolg des vergangenen Jahres steht der nächste Solo-Fall für Josef Matula an. Das ZDF wird das zweite Krimispecial mit Claus Theo Gärtner in der Hauptrolle erneut an Karfreitag zeigen - diesmal spielt die Handlung im Allgäu.



24.01.2018 - 15:44 Uhr von Alexander Krei 24.01.2018 - 15:44 Uhr

Mehr als fünf Millionen Zuschauer schalteten vor einem Jahr ein, um Claus Theo Gärtner noch einmal in der Rolle des Privatdetektivs Josef Matula zu sehen. Beim Publikum kam das Comeback so gut an, dass das ZDF bereits einen zweiten Film produzieren ließ, der nun erneut an Karfreitag den Weg ins Programm finden wird. "Matula - Der Schatten des Berges" läuft demnach am 30. März um 20:15 Uhr.

Ein Motorschaden an seinem klapprigen Kleinbus zwingt Matula diesmal auf der Fahrt nach Italien zu einem Aufenthalt in einem kleinen Bergdorf. Notgedrungen quartiert er sich in die einzige Pension ein. Schnell wird sein detektivischer Spürsinn geweckt, als er beim Wandern auf einen toten Bergsteiger stößt - angeblich ein Unfall. Von einigen Dorfbewohnern argwöhnisch beäugt, beginnt er heimlich zu ermitteln und gerät bald in tödliche Gefahr.

Produziert wird das Krimispecial erneut von Odeon TV, Klaus Laudi und Anette Kaufmann. Regisseur Thorsten Näter inszenierte den Fall, das Drehbuch schrieb erneut Ben Braeunlich. In weiteren Rollen sind unter anderem Martin Feifel, Marlene Morreis, Hans Michael Rehberg, Harald Windisch, Frederic Linkemann und Joachim Raaf zu sehen.

