Sky-Kooperation: Zweitliga-Highlights wieder bei Sport1

Die Highlights der 2. Fußball-Bundesliga sind künftig auch wieder bei Sport1 zu sehen, der Sender zeigt "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" bereits ab dieser Woche parallel zu Sky. Beide Sender haben sich auf eine eineinhalbjährige Zusammenarbeit verständigt.



24.01.2018 - 19:35 Uhr von Timo Niemeier 24.01.2018 - 19:35 Uhr

Seit dieser Saison liegen die exklusiven Rechte an der 2. Fußball-Bundesliga bei Sky. Sport1 zeigt weder das Live-Spiel am Montagabend, noch die Highlights am Freitag und Sonntag. Letzteres wird sich allerdings schon bald wieder ändern: Der Sender ist nun nämlich eine Kooperation mit Sky eingegangen, die es Sport1 ermöglicht, die Sendung "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel zu Sky Sport News HD zu übertragen.

Was auf den ersten Schritt kurios anmutet, macht bei näherer Betrachtung durchaus Sinn. Für Sport1 ist der Deal ein echter Coup, kann der Sender durch die Zusammenarbeit den Zuschauern doch endlich wieder die Highlights der 2. Bundesliga anbieten, im Gegenzug macht Sky durch den Schritt vor allem seinen Nachrichtensender bekannter. Seit mehr als einem Jahr ist Sky Sport News HD nun schon im Free-TV verfügbar, die Quoten sind, bis auf wenige Ausnahmen, aber meist recht enttäuschend - so auch bei der Sendung, die Sport1 künftig ebenfalls zeigt.

Sport1 und Sky haben sich auf eine Zusammenarbeit bis vorerst zum Ende der Saison 2018/19 geeinigt. Los geht's bereits ab dem kommenden Freitag, den 26. Januar. Die Sendung läuft freitags immer ab 22:15 Uhr und sonntags ab 19:30 Uhr. Moderiert wird die Sendung im Wechsel von den Sky-Moderatoren Christina Rann und Stefan Hempel. Das Live-Spiel am Montagabend ist auch weiterhin nur bei Sky zu sehen.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, erklärt: "'Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga' ergänzt unser umfangreiches Angebot an Formaten rund um die Bundesliga und 2. Bundesliga. Es ist eine sehr gute Nachricht für unsere Zuschauer, dass sie die Zweitliga-Highlights dank unserer Kooperation mit Sky jetzt auch wieder am Freitag und Sonntag auf Sport1 sehen können – on-top zu unseren Zusammenfassungen am Sonntagmorgen in 'Hattrick Pur'."

Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland, sagt ganz offen, dass man durch den Deal mit Sport1 die Bekanntheit von Sky Sport News HD steigern werde. Enßlin: "Die parallele Ausstrahlung auf Sport1 unterstreicht die Programm- und Nachrichten-Kompetenz von Sky Sport News HD und wird die Reichweite der Sendung zusätzlich zum bisherigen Sendeplatz weiter steigern."

