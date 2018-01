RTL II setzt nachmittags auf "Muskeln, Schweiß und Liebe"

© RTL II

Durchtrainierte Körper sollen den RTL II-Nachmittag in Schwung bringen: Im Februar zeigt man für zunächst drei Wochen die Soap "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe", in der Sportler um einen Personal-Trainer-Job auf Fuerteventura kämpfen.



26.01.2018 - 10:48 Uhr von Uwe Mantel 26.01.2018 - 10:48 Uhr

Ab dem 12. Februar zeigt RTL II montags bis freitags um 17 Uhr als Einstimmung auf seine Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" das neue Format "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe". Zehn junge Fitness-Freaks kämpfen in der gescripteten Soap drei Wochen lang um den Posten als Personal-Trainer in einem Sporthotel auf Fuerteventura. Dabei gilt es, sportliche Herausforderungen zu meistern, etwa einen Burpee-Marathon oder "Plank or Tank".

Täglich gibt es zwei Challenges, die entweder als Wertungswettkampf nach Punkten angelegt sind oder als Knock-Out-Challenge, deren Verlierer sofort aus der Sendung ausscheiden. Schließlich wartet noch ein Final-Showdown auf der Atlantik-Küste. Daneben verspricht RTL II auch noch "kleine Flirts und große Überraschungen". Produziert wird "Workout" von Constantin Entertainment.

