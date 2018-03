RTL II startet neue Friseur-Dokusoap am Nachmittag

© RTL II/Stefanie Schumacher

Nach "Workout" und "Schwestern" testet RTL II demnächst ein neues Format am Nachmittag. Ab April sind vorerst 20 Folgen einer neuen Dokusoap zu sehen, bei der der Sender Friseure bei der Arbeit begleitet.



22.03.2018 - 14:25 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2018 - 14:25 Uhr

Friseure sind bekannt dafür, sich oft ziemlich unlustige Namen für ihre Geschäfte auszudenken. RTL II will den Haarschneidern da in nichts nachstehen und nennt seine neue Dokusoap folgerichtig "Einfach hairlich - Die Friseure". Diese soll ab dem 9. April werktags um 16 Uhr zu sehen sein. Vorerst hat der Sender 20 Folgen des Formats bestellt, kommt damit also einen Monat lang aus. Produziert wird die neue Sendung von 99pro media.

Inhaltlich begleitet der Sender in dem Format Friseure bei der Arbeit. Die Dokusoap wirft unter anderem einen Blick auf die beiden Zwillingsschwestern Hatice und Ayse, die sich in Frankfurt und München einen Namen als "Blondexpertinnen" gemacht haben. Außerdem ist der bundesweit renommierte "Salon Pompadur" im Blickpunkt, der von Andreas und Sebastian Hintz in Hamburg-Winterhude betrieben wird. Zudem gibt es mit "Hartie" die günstigste Stylistin Berlins und bei "Mistress & Masters" Deutschlands schillerndste Kiez-Friseurin zu sehen.

RTL II setzt damit weiterhin auf neue Formate am Nachmittag. Zuletzt testete man mit "Workout" um 17 Uhr eine Bodybuilder-Dokusoap, seit Anfang März zeigt man auf diesem Sendeplatz die Scripted Reality "Schwestern - Volle Dosis Liebe". Während "Workout" im Schnitt auf 5,5 Prozent Marktanteil kam, steht die Serie derzeit nur bei etwas mehr als 4,0 Prozent.

