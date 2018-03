Nicolas Paalzow kauft sich bei Pantaflix ein

© Creative Cosmos 15/Edith Held

Der ehemalige Sat.1- und ProSieben-Chef Nicolas Paalzow gehört erst seit Ende 2017 als CPO dem Vorstand der Pantaflix AG an, nun hat er für etwas mehr als fünf Millionen Euro drei Prozent am Unternehmen erworben.



22.03.2018 - 15:10 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2018 - 15:10 Uhr

Nicolas Paalzow übernimmt drei Prozent der Anteile der Pantaflix AG, das hat das Unternehmen von Matthias Schweighöfer nun angekündigt. Paalzow legte für die Beteiligung exakt 5.272.447,95 Euro auf den Tisch, bereits seit dem vergangenen November sitzt er im Vorstand des Unternehmens. Als Chief Production Officer (CPO) verantwortet er gemeinsam mit CEO Dan Maag das Kino-, TV- und VoD-Produktionsgeschäft.

Paalzow ist schon länger mit Pantaflix verbandelt, so leitet er unter anderem als Geschäftsführer die Agentur Creative Cosmos 15, die ebenfalls zum Unternehmen gehört. Bis Oktober 2015 arbeitete Paalzow als Sat.1-Geschäftsführer, davor leitete er auch schon kabel eins und ProSieben. Hauptaktionär der Pantaflix AG ist die Gesellschaft BlackMars Capital, die zu jeweils einem Drittel Matthias Schweighöfer, Dan Maag und Geschäftsmann Marco Beckmann gehört.

Erst vor wenigen Tagen vermeldete Pantaflix einen kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg, wenn auch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Zum Konzern gehört neben der Produktionssparte rund um Pantaleon Films ("You Are Wanted") auch das VoD-Portal Pantaflix, das bislang aber noch nicht den großen Durchbruch schaffte. Zuletzt kritisierte die "Wirtschaftswoche", die Pantaflix AG sei überbewertet und die möglichen Gewinnmargen beim VoD-Portal viel zu klein. Der Einstieg von Paalzow soll nun wohl auch die Kritiker überzeugen: Der Vorstand glaubt an das Unternehmen und seine Produkte.

