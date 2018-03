Postapokalyse: Erste dänische Eigenproduktion bei Netflix

© Per Arnesen/Netflix

Netflix hat einen Starttermin für seine erste dänische Eigenproduktion bekannt gegeben: "The Rain" wird ab dem 4. Mai zum Streamen bereit stehen. Die Serie spielt in einer postapokalyptischen Welt.



22.03.2018 - 16:29 Uhr von Uwe Mantel 22.03.2018 - 16:29 Uhr

Nun steuert auch Dänemark seine ersten Eigenproduktion zum großen Pool an Netflix-Serien bei: "The Rain" wurde Miso Film produziert und spielt in einer postapokalyptischen Welt. Im Mittelpunkt steht ein junges dänisches Geschwisterpaar, das nach sechs Jahren ihren Schutzbunker zum ersten Mal verlässt. Ein brutaler Virus, der durch den Regen übertragen wurde, löschte damals fast die gesamte Bevölkerung aus.

Während ihrer Erkundungstour treffen sie auf eine Gruppe weiterer junger Überlebender. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise durch ein verlassenes Skandinavien, auf der Suche nach Leben. Frei von gesellschaftlichen Zwängen und Regeln der Vergangenheit kann nun jeder in der Gruppe so sein, wie er sein möchte. Doch während die jungen Menschen ums blanke Überleben kämpfen, müssen sie feststellen, dass selbst in einer postapokalyptischen Welt alltägliche Probleme wie Liebe, Eifersucht und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens noch immer existieren.

Netflix veröffentlicht die Serie weltweit am 4. Mai. Jannik Tai Mosholt ("Borgen", "Rita", "Follow the Money") ist bei dem Projekt zugleich Showrunner und Regisseur. Zusammen mit Esben Toft Jacobsen ("The Great Bear", "Beyond Beyond") und Christian Potalivo ("Dicte", "The New Tenants", "Long Story Short") zeichnet er ebenfalls als Executive Producer verantwortlich. Hauptdarstellerin Alba August gehörte zu den diesjährigen Berlinale European Shooting Stars 2018. Neben ihr sind in der Serie Mikkel Boe Følsgaard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Lars Simonsen, Iben Hjejle, Angela Bundalovic, Sonny Lindberg, Jessica Dinnage, Lukas Løkken und Johannes Kuhnke zu sehen.

