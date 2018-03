ARD konkretisiert Pläne für neue Livesendung am Vormittag

© WDR/Linda Meiers

Am Sonntag hat DWDL.de über den Plan der ARD, eine neue Livesendung am Vormittag zu starten, berichtet. Nun bestätigt der zuständige WDR die geplante Sendung und nennt auch erste Details. Mitte Mai geht es mit Isabel Varell und Tim Schreder los.



26.03.2018 - 13:09 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2018 - 13:09 Uhr

Die ARD macht bald dem ZDF am Vormittag Konkurrenz: Gegen das seit 1999 im Programm befindliche "Volle Kanne" will Das Erste ab Mai ebenfalls eine werktägliche Live-Sendung zeigen. Über entsprechende Pläne hatte DWDL.de bereits am Sonntag berichtet. Der zuständige WDR bestätigte am Wochenende zwar grundsätzlich die Planungen zu dem Format, das "Live nach Neun" heißen wird, Details wollte man aber nicht nennen. Nun hat der Sender weitere Informationen bekanntgegeben.

Los gehen soll es mit "Live nach Neun" am 14. Mai, die Sendung wird dann immer zwischen 9:05 und 9:50 Uhr zu sehen sein. "Volle Kanne" startet seit jeher zur gleichen Uhrzeit, läuft aber rund eineinhalb Stunden. Wie berichtet führen Moderatoren-Duos im Wechsel durch die neue Sendung. Das erste Duo besteht aus Schauspielerin und Moderatorin Isabel Varell und Kika-Moderator Tim Schreder. Zwei weitere Moderatorenpaare sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Erreichen will man sowohl junge als auch ältere Zuschauer - das will man unter anderem auch durch die unterschiedlichen Moderatorenpaare schaffen. Diese beschreibt der WDR so: "Generation Pop trifft auf Digital Natives, alte Schule auf neue Lässigkeit."

Das Erste nimmt für das neue Programm künftig die Wiederholungen seiner zwei Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" aus dem Programm. Stattdessen will man künftig mit "Live nach Neun" "raus ins Leben" gehen, so der WDR. Der Sender beschreibt das Format mit folgenden Worten: "Mit Live-Schalten zu den Menschen auf dem Land und in den Städten - immer auf der Suche nach Alltagshelden und Anpackern, Menschen, die unser Land am Laufen halten, auf Baustellen und Bahnhöfen, in Fitnessstudios und Frisiersalons." Außerdem sollen ARD-Meteorologen in der Sendung die Wetterlage vertiefen.

Innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen ist das neue Live-Format allerdings nicht unumstritten. Das ZDF protestierte laut DWDL.de-Informationen bereits und sieht das Alleinstellungsmerkmal von "Volle Kanne" gefährdet. Auch beim SWR ist man nicht glücklich über das neue Format, der Sender verantwortet das "ARD Buffet", das täglich um 12:15 Uhr gezeigt wird. Der SWR fürchtet zu viele thematische Schnittmengen.

Teilen