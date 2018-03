TV-Produktionen: Hohe Nachfrage, NRW bleibt vorne

© Arri

Mehr als 700.000 Sendeminuten haben die deutschen Fernsehsender zuletzt bundesweit bei Produktionsfirmen in Auftrag gegeben, als größter Auftraggeber ging RTL hervor. Ein großer Teil wird auch weiterhin in Nordrhein-Westfalen hergestellt.



27.03.2018

Um die Ergebnisse einer Langzeitstudie zur Film- und Fernsehproduktion vorzustellen, hat Nathanael Liminiski die Presse am Dienstag ins TV-Studio von "Let's dance" eingeladen. "Das ist ein gutes Beispiel für erfolgreiche Fernsehproduktionen in Nordrhein-Westfalen", freute sich der Mann, der seit wenigen Monaten in NRW als neuer Medien-Staatssekretär fungiert. Er lobt den Standort als "Ideenschmiede der deutschen TV-Landschaft" und freut sich über die guten Zahlen für die Jahre 2015 und 2016, die das Dortmunder Formatt-Institut ermittelt hat.

So wurde 2016 ein Allzeit-Spitzenwert von 313.000 Produktionsminuten für nordrhein-westfälische Unterehmen erreicht, was einem Anteil von 42 Prozent der gesamten TV-Auftragsproduktionen in Deutschland entspricht, wie Horst Röper, der Leiter des Instituts, erklärt. "Das Produktionsvolumen der Branche liegt schon seit 2010 auf einem hohen Niveau. Dass die NRW-Branche ihre Führungsposition in beiden Untersuchungsjahren noch weiter ausbauen konnte, zeigt die Leistungsfähigkeit der Unternehmen und veranschaulicht die guten Voraussetzungen für die Branche in Nordrhein-Westfalen."

Vor allem RTL und Vox setzen stark auf NRW - so hat RTL im Jahr 2016 Aufträge mit einem Volumen von 81.000 Minuten an Firmen aus Nordrhein-Westfalen vergeben, bei Vox waren es mehr als 50.000 Minuten. Das ZDF vergab 2016 rund ein Drittel seiner Produktionsaufträge an NRW-Unternehmen, mehr oder weniger unverhohlene Kritik gab's dagegen an der ARD Degeto, die Produzenten aus Nordrhein-Westfalen ignoriere. Der Anteil sei mit jeweils unter 1.000 Minuten pro Jahr "kläglich", heißt es wörtlich.

Bundesweit wurden in den beiden genannten Jahren jeweils etwa 740.000 Sendeminuten von beauftragten Firmen produziert. Die Studie zeigt jedoch, dass sich die Nachfrage zu den günstiger zu produzierenden Entertainment-Genres verschoben hat. Der Anteil der Fiction-Genres lag demnach mit unter 20 Prozent so niedrig wie noch nie - allerdings verweist Horst Röper vom Formatt-Institut darauf, dass sich dieser Trend durch den Serien-Boom zuletzt auch wieder etwas verschoben haben könnte.

Der Anteil der Privatsender am Gesamtvolumen lag in beiden Jahren übrigens bei 57 Prozent - mit 111.000 Minuten war RTL 2016 der größte Auftraggeber und lag damit vor dem ZDF, das ein Jahr zuvor noch Spitzenreiter war. Eine weitere Auffälligkeit sind vergleichsweise hohe Konzentrationswerte in der Produktionsbranche. So erreichten die drei größten Produktionsgruppen - UFA, All3Media und Constantin Film - einen Produktionsanteil von 25 Prozent, die zehn größten Gruppen mit 50 Prozent sogar einen höheren Wert als vor zehn Jahren. Die Zahl der aktiven Betriebe war zugleich rückläufig, was von den Machern der Studie jedoch nicht per sé negativ betrachtet wird, weil einzelne Firmen somit mehr verdienten.

Zurück in Nordrhein-Westfalen sieht der neuen Medien-Staatssekretär indes aber trotz der guten Zahlen für sein Bundesland noch Verbesserungsmöglichkeiten, vor allem hinsichtlich der Produktion von Filmen. Mit einer Erhohung der Mittel für die Film- und Medienstiftung NRW um 2,5 Millionen Euro will Nathanael Liminski den Standort auch in diesem Bereich attraktiver machen.

