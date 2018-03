ARD setzt dienstags auf "John McEnroe der Anwaltswelt"

© ARD/Kai Schulz

Nach einem kurzen "Weissensee"-Intermezzo startet Das Erste am Dienstagabend Mitte Mai "Falk", den der Sender aufgrund seines exzentrischen Auftretens und seiner kreativen Arbeitsweise als "John McEnroe der Anwaltswelt" beschreibt.



27.03.2018

Nachdem die mittlerweile schon 17. Staffel von "Um Himmels Willen" langsam ihrem Ende entgegen geht, ist Mitte Mai Platz für frischen Wind auf dem Serien-Sendeplatz am Dienstagabend. Am 15. Mai feiert dort dann um 20:15 Uhr "Falk" seine Premiere. Von der als "komödiantische Anwaltsserie" beschriebenen Produktion mit Fritz Karl in der Hauptrolle gibt es zunächst sechs Folgen zu sehen.

Fritz Karl spielt ebenjenen "Falk", der als "John McEnroe der Anwaltswelt beschrieben wird und der so gar nicht in die gediegenen Räume der Düsseldorfer Anwaltskanzlei "Offergeld & Partner" passen will. Fritz Karl beschreibt seine Figur selbst so: "Falk lässt sich nicht festlegen. Er tanzt zwischen den Welten. Ein melancholischer Dandy mit hypochondrischen Zügen. Die einen bewundern ihn, die anderen sind von ihm genervt und überfordert. Aber Falk lässt niemanden gleichgültig."

Eigentlich gilt seine Leidenschaft gutem Essen und exzellenten Weinen, weshalb er auch ein Restaurant betreibt. Um das vor der Pleite zu retten, muss er aber in seinen alten Beruf als Anwalt zurück. Dort kümmert er sich um aussichtslose Mandanten und abwegige Fälle - wie etwa einen Ministerpräsidenten, der während seiner Reden gerne Strapse trägt und nun erpresst wird, oder eine Dame, die Leute verprügelt, um ihren Stress abzubauen. Auch Schlagerstar Roberto Blanco, der überhaupt nicht mit einer Coverversion seines größten Hits einverstanden ist, hofft auf Hilfe.

Und so zieht Falk mit seiner mental nicht immer stabilen Assistentin Trulla (Alessija Lause) in die renommierte Kanzlei ein - zum Entsetzen des pflichtbewussten Juristen Bitz (Moritz Führmann) und besonders Offergelds Tochter Sophie (Mira Bartuschek), die die Kanzlei leitet. Denn die korrekte Juristin, deren Beziehung zur 18-jährigen Tochter Marie (Sinje Irslinger) schon mehr als genug Konfliktstoff bietet, ist das genaue Gegenteil von Falk, mit dem sie nun Tag für Tag zusammenarbeiten muss. Ständig geraten die zwei aufgrund seiner unorthodoxen Methoden aneinander.

Produziert wird "Falk" von Bavaria Fiction, Produzenten sind namentlich Bea Schmidt und Oliver Dieckmann. Regie führen Pia Strietmann (Folge 1/2) und Peter Stauch (Folgen 3-6) nach den Drehbüchern von Peter Güde (nach einer Idee von Stefan Cantz und Jan Hinter). Die Redaktion hat Caren Toennissen (WDR).

