ABC bestellt umgehend weitere "Roseanne"-Staffel

Nach den grandiosen Quoten für das Comeback von "Roseanne" in dieser Woche fackelt ABC nicht lange und hat nun bereits grünes Licht für die insgesamt 11. Staffel gegeben, die auch ein paar Folgen mehr umfassen wird als die Comeback-Staffel.



31.03.2018 - 12:16 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2018 - 12:16 Uhr

"Roseanne" war beileibe nicht die erste Serie, die nach einer viele Jahre dauernden Pause zuletzt wiederbelebt wurde - aber keine andere legte ein so erfolgreiches Comeback hin. 18,4 Millionen Zuschauer sahen die erste Folge nach der 21-jährigen Pause, das Zielgruppen-Rating lag bei 5,2. Damit war das "Roseanne"-Comeback nicht nur der erfolgreichste Serienstart in diesem Jahr, überhaupt gab es nur eine einzige Serien-Folge, die in der Zielgruppe noch mehr Zuschauer erreichte: "This is us" direkt nach dem "Super Bowl".

Nun ist kaum zu erwarten, dass "Roseanne" dieses Quotenniveau in den kommenden Wochen halten kann, aber ein Erfolg dürfte die Serie für ABC in jedem Fall bleiben. Angesichts dessen verliert ABC auch keine Zeit und wartet nicht mal mehr die zweite Woche ab, um grünes Licht für die Fortsetzung zu geben. Die elfte Staffel in der kommenden Season wird dann zudem nicht nur neun Episoden wie diesmal, sondern 13 Folgen umfassen.

"Die Serie ist so frisch und relevant wie vor 21 Jahren, als sie vom Bildschirm verschwand. Wir sind gespannt, was das 'Roseanne'-Team für das kommende Jahr auf Lager hat", sagt ABC-Entertainment-Chefin Channing Dungey.

