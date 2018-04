RTL holt britische Trödelshow (erneut) nach Deutschland

© RTL

Dass RTL eine neue Trödelshow plant, war bereits bekannt. Worum es darin geht, bislang aber nicht. Nach DWDL.de-Informationen handelt es sich um die Adaption des britischen Formats "Four Rooms", an dem sich auch der NDR schon einmal versuchte.



06.04.2018 - 12:06 Uhr von Alexander Krei 06.04.2018 - 12:06 Uhr

Schon seit einigen Tagen sucht RTL bekanntlich nach Kandidaten für eine neue Trödelshow, die auf den Namen "Die Superhändler" hören soll (DWDL.de berichtete). Jetzt ist klar, dass es sich dabei um eine Adaption des britischen Formats "Four Rooms" läuft, das bereits seit 2011 bei Channel 4 zu sehen ist. Das bestätigte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer am Freitag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de.

"Bild" hatte das RTL-Format zuvor als Kopie von "Bares für Rares" bezeichnet - was freilich nicht stimmt, ging die ZDF-Erfolgsshow mit Horst Lichter doch erst zwei Jahre nach dem Start von "Four Rooms" erstmals auf Sendung. In dem Format, das RTL nun unter dem Titel "Die Superhändler" zeigen will, können die Kandidaten ihre Schätze vier Experten vorlegen, die in getrennten Räumen sitzen.

Der Clou: Die Kandidaten entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Experten aufsuchen. Hat ein Kandidat den ersten Raum betreten, beginnt das Verhandeln um den Preis seines Objektes. Er kann das Angebot annehmen oder ausschlagen. Akzeptiert er es nicht, gibt es kein Zurück mehr - sobald der Kandidat den Raum verlässt, verfällt die Offerte und er muss dem nächsten Experten gegenübertreten.

Um die Produktion von "Die Superhändler" kümmert sich UFA Show & Factual. Die Produktionsfirma zeichnete vor wenigen Jahren auch bereits für die NDR-Show "Wer bietet mehr?" mit Kai Pflaume verantwortlich. Auch dabei handelte es sich um eine Adaption von "Four Rooms". In der neuen RTL-Version soll der vom RTL-II-"Trödeltrupp" bekannte Sükrü Pehlivan laut "Bild" als Moderator fungieren, als Trödelexperte ist der gelernte Schreiner Markus Siepmann dabei, der auch schon für andere Sendungen vor der Kamera stand.

Wann das neue Format den Weg ins RTL-Programm finden wird, ist bislang noch nicht bekannt. Ab dem 16. April versucht es der Kölner Sender am Nachmittag aber zunächst einmal mit dem Scripted-Reality-Format "Meine Geschichte - Mein Leben" im Nachmittagsprogramm.

