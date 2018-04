Jakobs übernimmt "Morning Briefing" nun ganz offiziell

© Handelsblatt

Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor beim "Handelsblatt", wird ab sofort auch offiziell Autor des täglichen "Morning Briefings", das bislang von Gabort Steingart geschrieben wurde. Chefredakteur Afhüppe will sich aber ebenfalls zu Wort melden.



13.04.2018 - 10:13 Uhr von Alexander Krei 13.04.2018 - 10:13 Uhr

Zwei Monate nach dem Abgang von "Handelsblatt"-Herausgeber Gabor Steingart wird Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs offiziell neuer Schreiber des täglichen "Morning Briefings". Das erklärte Chefredakteur Sven Afhüppe am Freitag in der aktuellen Ausgabe des "Handelsblatt"-Newsletters.

Demnach wird Jakobs das "Morning Briefing" montags bis donnerstags "in gewohntem Stil" verfassen. Zuletzt war er ohnehin schon regelmäßig als Newsletter-Autor in Erscheinung getreten. Freitags wird ihm allerdings eine Pause gegönnt: Hier will sich fortan Afhüppe jeweils einem aktuellen Thema widmen.

Afhüppe stellt darüber hinaus für die kommende Woche ein neues optisches Gewand in Aussicht. Wann das "Morning Briefing" von Gabor Steingart an den Start gehen wird, steht unterdessen noch nicht fest.

