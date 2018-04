"Letzte Liste": RTL II erfüllt Wünsche von Todkranken

© RTL II / Piya Henrici Fotografie

Unter dem Titel "Voller Leben - Meine letzte Liste" startet RTL II im Mai ein neues Doku-Format, in dem Herzenswünsche todkranker Menschen erfüllt werden. Präsentiert wird die Sendung von einer Frau, die den Krebs selbst drei Mal besiegte.



13.04.2018 - 11:12 Uhr von Alexander Krei 13.04.2018 - 11:12 Uhr

RTL II versucht sich im Mai an einer neuen Programmfarbe für den Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr. Wo der Sender mit den "Kochprofis" zuletzt nur noch wenig Erfolg hatte, wird es am 3. Mai um 20:15 Uhr die neue Dokumentation "Voller Leben - Meine letzte Liste" zu sehen geben. Darin begleitet die Autorin Myriam von M. sterbenskranke Menschen in ihren letzten Tagen und Monaten. Sie selbst hat den Krebs schon drei Mal besiegt und daraufhin die "Fuck Cancer"-Bewegung gegründet.

Ziel des neuen Formats ist es, die letzten Wünsche und Träume der Patienten zu ermöglichen und erfüllen. Gemeinsam mit ihnen erarbeitet die Anti-Krebs-Aktivisitin eine Liste, auf der die größten Wünsche stehen - vom Aufnehmen eines Musikvideos bis hin zu einer Reise nach New York. Insgesamt sind zunächst sechs Folgen geplant, hinter die die Produktionsfirma Joker Productions steht.

Im Mittelpunkt der ersten Folge stehen die 22-jährige Nadja aus Großbottwar bei Ludwigsburg und die 54-jährige Maren aus Hamburg, die beide an Krebs erkrankt sind. "Wir leben jetzt und sind noch nicht tot, deswegen geben wir alles, um die wenige und kostbare Zeit zu nutzen die uns noch bleibt", so Myriam von M. "Das Leben ist einfach das kostbarste Geschenk und nicht selbstverständlich."

