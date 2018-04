MotoGP: Eurosport setzt auf wechselnde Experten

© Eurosport

Nach dem überraschenden Tod von MotoGP-Experte Ralf Waldmann wird Eurosport dessen Posten nicht mit einem festen Nachfolger besetzen. Stattdessen setzt man auf wechselnde Experten, beim Rennen Anfang Mai ist Sandro Cortese dabei.



16.04.2018 - 13:37 Uhr von Timo Niemeier 16.04.2018 - 13:37 Uhr

Kurz vor dem Beginn der laufenden MotoGP-Saison ist der ehemalige Rennfahrer und heutige Eurosport-Experte Ralf Waldmann überraschend verstorben. Vorerst verzichtete der Sender auf einen Nachfolger, Jan Stecker ging alleine auf Sendung (DWDL.de berichtete). Nun hat Eurosport bekanntgegeben, dass es in dieser Saison auch keinen fixen Nachfolger für Waldmann mehr geben wird, stattdessen will man auf wechselnde Gast-Experten setzen. Beim Großen Preis von Spanien Anfang Mai verstärkt Sandro Cortese das Team.

"Wir freuen uns, Sandro Cortese in Jerez als Gast bei Eurosport im Team begrüßen zu können. Sandro mit seiner langjährigen Erfahrung wird unsere Zuschauer noch näher an die Fahrer und das Paddock-Geschehen heranbringen. Sein WM-Titel und seine lange Karriere stehen für enorme Fachkompetenz", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport.

