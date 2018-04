ProSieben startet Rankingshow mit Carpendale & Ullmann

© obs/ProSieben

18.04.2018 - 11:47 Uhr von Uwe Mantel 18.04.2018 - 11:47 Uhr

Mit inzwischen rund 200 Ausgaben von "Die 10"/"Die 25" hat RTL inzwischen bewiesen, dass man fast alles in Ranglisten-Form bringen kann - und so auch irgendwo aufgegabelte Videoschnipsel Primetime-fähig bekommt und kostengünstig viel Sendezeit füllen kann. Auch bei ProSiebenSat.1 gab es in den letzten Jahren daher schon diverse Ranking-Formate, in diesem Sommer steht bei ProSieben das nächste auf dem Programm. Diesmal hört es auf den Titel "Die Besten".

Die Reihe läuft ab dem 31. Mai immer donnerstags um 20:15 Uhr. Moderiert wird sie im Wechsel von Janin Ullmann und Annemarie Carpendale. In der ersten Ausgabe von "Die Besten" werden übrigens überraschenderweise nicht "Die Besten" in irgendeiner Kategorie gekürt, sondern "Die 33 größten Heldengeschichten aus fünf Jahrzehnten". Produziert wird die Sendung von DEF Media.

