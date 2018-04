ARD feiert Jürgen von der Lippes Geburtstags im Juni

© WDR/André Kowalski

Dass Jürgen von der Lippe anlässlich seines 70. Geburtstag eine große Samstagabendshow von der ARD spendiert bekommt, war bereits bekannt. Nun steht auch der Sendetermin fest: Gefeiert wird einen Tag nach dem runden Geburtstag.



26.04.2018 - 12:20 Uhr von Alexander Krei 26.04.2018 - 12:20 Uhr

Das Erste wird Jürgen von der Lippe in diesem Jahr bekanntlich zum 70. Geburtstag gratulieren. Jetzt steht auch der Ausstrahlungstermin der dreistündigen Samstagabendshow fest: "Mensch Jürgen! von der Lippe wird 70" läuft am 9. Juni um 20:15 Uhr und damit nur einen Tag nach dem Ehrentag des Entertainers, der seit Jahrzehnten Teil des deutschen Fernsehens ist. Wie bereits bekannt ist, wird Jörg Pilawa durch die Sendung führen, bei der es sich um eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit der ARD und Talpa Germany handelt.

"Ich kann mich gut erinnern, wie ich mich als junger Redakteur während einer Show-Aufzeichnung in den Regieraum geschlichen habe, um Jürgen von der Lippes Warm-up-Show mitzubekommen", so WDR-Intendant Tom Buhrow. "Einfach, weil ich den so klasse fand. Und auch heute gehört Jürgen von der Lippe zu den besten Entertainern Deutschlands. Mit so einer Geburtstags-Show danke zu sagen für so viele tolle Jahre mit ihm - das hat er sich wirklich verdient."

Auch ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber erinnert an die TV-Anfänge des Jubilars: "Eine meiner frühen prägenden Fernseherfahrungen war die fröhliche Anarchie im 'WWF-Club', für die Jürgen von der Lippe stand. Seit 38 Jahren im Fernsehen, freuen wir uns auf eine Geburtstagsparty, die bestimmt genau so bunt wird wie seine Hemden."

Von der Lippe selbst weiß übrigens noch nicht, was ihn in der Show erwartet. "Ich finde das bemerkenswert, fühle mich sehr geehrt, hätte das auch gar nicht gedacht und blicke gespannt dem Füllhorn an Überraschungen, was man hoffentlich für mich bereithält, entgegen", sagte er. Moderator Jörg Pilawa verspricht prominente Freunde und Kollegen, die ganz persönliche Geschenke mitbringen. "Wir werden gemeinsam mit Jürgen auf 40 Jahre TV-Geschichte zurückblicken - mit seinen größten Erfolgen und legendären Aktionen seiner unvergessenen Shows", so Pilawa.

