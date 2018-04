ZDF: True-Crime-Serie über verschwundene Peggy

© ZDF

Das ZDF hat eine neue True-Crime-Serie angekündigt, die sich mit der 2001 verschwundenen Peggy Knobloch beschäftigen wird. Der Fall der damals Neunjährigen gilt als einer der größten Kriminalfälle Deutschlands.



27.04.2018 - 15:38 Uhr von Timo Niemeier 27.04.2018 - 15:38 Uhr

Neue True-Crime-Formate sprießen weiter wie Pilze aus dem Boden. Das ZDF ist dank "Aktenzeichen XY" ja quasi ein Vorreiter in diesem Genre, nun hat der Sender eine Serie in diesem Bereich angekündigt. Diese hört auf den Arbeitstitel "Höllental" und soll sich mit der 2001 verschwundenen Peggy Knobloch beschäftigen. Die sechsteilige dokumentarische Serie, die von der Kundschafter Filmproduktion in Kooperation mit dem kleinen Fernsehspiel des ZDF produziert wird, geht der Frage nach, was mit dem Mädchen passiert ist.

Die neunjährige Peggy ist am 7. Mai 2001 aus Lichtenberg in Oberfranken verschwunden. Im Jahr 2004 schien der Fall gelöst: Der geistig behinderte Ulvi Kulac wurde damals wegen Mordes verurteilt. Doch nach zehn Jahren Haft wurde der Prozess neu aufgerollt und Kulac freigesprochen. Am 2. Juli 2016 fand ein Pilzsammler dann schließlich das unvollständige Skelett des Kindes in einem abgelegenen Waldstück, 15 Kilometer von Lichtenberg entfernt. Die Ermittlungen wurden wieder aufgenommen. Später stellte die Polizei DNA-Spuren des Rechtsterroristen und NSU-Mitglieds Uwe Böhnhardt am Leichenfundort sicher. Böhnhardt selbst ist seit 2011 tot. Zuletzt kamen allerdings mehrere Gutachten zu dem Schluss, dass diese Spuren durch die Spurensicherung der Polizei selbst an den Ort gelangt sind.

Als Autorin und Regisseurin kümmert sich Marie Wilke um die True-Crime-Serie, sie ist bereits seit längerer Zeit in Kontakt zu unterschiedlichen Protagonisten, die damals auf verschiedene Weise in den Kriminalfall eingebunden waren oder es bis heute sind. Als Produzent fungiert Dirk Engelhardt, gefördert wird das Projekt vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Nordmedia Film- und Mediengesellschaft und der Film- und Medienstiftung NRW. Gedreht wird voraussichtlich bis Dezember 2018 in und um Lichtenberg. Einen Sendetermin gibt es dementsprechend noch nicht.

Teilen