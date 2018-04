Emmelius gibt ZDFneo ab, Rombach wird Produktionsdirektor

© ZDF/Jana Kay

Simone Emmelius gibt wie von DWDL.de schon am Mittwoch berichtet die Leitung von ZDFneo ab und wird stattdessen Leiterin der Hauptredaktion Spielfilm. 2019 kommt zudem der bisherige NDR-Produktionsdirektor Rombach zum ZDF.



27.04.2018

Der ZDF-Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am Freitag zwei wichtige Personalien abgesegnet. Simone Emmelius gibt demnach schon zum Ende dieses Monats die Leitung von ZDFneo ab und wird stattdessen neue Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm. Sie tritt damit die Nachfolge von Susanne Müller an, die Ende 2017 pensioniert wurde. Über die Personalie hatte DWDL.de schon am Mittwoch berichtet, nun gab's grünes Licht vom Verwaltungsrat und damit auch die offizielle Bestätigung aus Mainz.

"Mit Simone Emmelius übernimmt eine erfahrene und erfolgreiche Fernsehmacherin die Verantwortung für den Spielfilmbereich. Mit ihren umfangreichen Kenntnissen im Sender- und Lizenzmanagement ist sie für die Leitung der Hauptredaktion bestens qualifiziert." Die Hauptredation Spielfilm zeichnet für die redaktionelle Auswahl und Konzeption des Spielfilm- und Lizenzserien-Programms von ZDF und 3sat sowie für die Mitgestaltung des entsprechenden Portfolios in ZDFneo und ARTE verantwortlich. Außerdem ist die Hauptredaktion für Koproduktionen internationaler Partner mit der Senderfamilie sowie für Sendungen zum Thema Spielfilm und Kino zuständig.

Einen Nachfolger an der Spitze von ZDFneo hat das ZDF unterdessen noch nicht benannt, die Stelle ist somit in wenigen Tagen vakant. Nach DWDL.de-Informationen ist dafür Nadine Bilke aus der Hauptredaktion Neue Medien des ZDF vorgesehen. Dafür ist eine andere Personalie beschlossen worden: Michael Rombach, der seit 2007 Produktionsdirektor des NDR ist, wechselt zum 1. Januar 2019 in gleicher Funktion zum ZDF. Er folgt auf Andreas Bereczky, der sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet.

ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Michael Rombach ist ein in der Branche anerkannter und geschätzter Experte für die digitale Medienproduktion. Er bringt alle Kompetenzen mit, die für die Steuerung und Weiterentwicklung unserer zunehmend vernetzten Infrastruktur notwendig sind: Neben seinem fachlichen Know-how ist Rombach ein erfolgreicher Manager komplexer technologischer Herausforderungen, er kennt die Gegebenheiten eines öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens und ist ein guter Kommunikator." Michael Rombach erklärte nach seiner Berufung: "Ich freue mich darauf, ab dem kommenden Jahr die Entwicklung des ZDF in den Bereichen Produktion, IT und Verbreitung in einer Zeit voller Herausforderungen und Chancen aktiv mitgestalten zu können."

