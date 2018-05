"Spiegel TV" zeigt zum Geburtstag Highlights aus 30 Jahren

© RTL

Vor ziemlich genau 30 Jahren ist "Spiegel TV" gestartet, zum Geburtstag kramt die Redaktion jetzt noch einmal im Archiv und zeigt online einige Highlight-Sendungen. Auch im TV plant man eine Sonderausgabe.



04.05.2018 - 11:08 Uhr von Timo Niemeier 04.05.2018 - 11:08 Uhr

Am 8. Mai 1988 ist "Spiegel TV" im deutschen Fernsehen gestartet, exakt um 21:50 Uhr war die erste Ausgabe des Magazins bei RTL zu sehen. Das nimmt man nun zum Anlass, um genau 30 Jahre später noch einmal zahlreiche Highlights aus den vergangenen Jahren zu zeigen. Am kommenden 8. Mai zeigt man unter spiegel.tv ab 21:50 Uhr 24 Stunden lang Highlight-Sendungen der letzten 30 Jahre. Mit dabei sind unter anderem die erste Ausgabe, Folgen zur Maueröffnung und 9/11 und investigative Sendungen wie die zum NSU oder IS-Unterstützer in Deutschland.

Aber auch im Fernsehen will "Spiegel TV" seinen Geburtstag standesgemäß feiern und hat zum 30-jährigen Jubiläum eine Sondersendung für den 13. Mai angekündigt. In der 60-minütigen Ausgabe werden dann ab 22:45 Uhr besonderen Sendungen von Politikern wie Claudia Roth, Wolfgang Kubicki und Gregor Gysi, Kollegen wie Peter Kloeppel, Anja Reschke und Birgit Schrowange oder anderen Promis wie etwa Thomas Gottschalk kommentiert.

Zuletzt stand die Zukunft von "Spiegel TV" bei RTL auf der Kippe, weil der Sender demnächst keine Drittsendezeiten mehr am Sonntagabend anbieten muss. Ende 2017 kam dann die Rettung: "Spiegel TV" geht weiter, ab Juli aber auf einem neuen Sendeplatz. Das Magazin ist fortan immer am Montagabend um 23:25 Uhr zu sehen. Außerdem verkürzt sich die Sendezeit von jetzt 45 auf künftig 35 Minuten (DWDL.de berichtete).

"30 Jahre 'Spiegel TV Magazin' sind für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich. Ab Juli wird die Sendung in neuer Verpackung, aber mit dem gleichen journalistischen Kern und Anspruch bei RTL auf einem neuen Sendeplatz am Montagabend zu sehen sein. Natürlich haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Sehgewohnheiten, Medienkonsum und Nutzungsverhalten unserer Zuschauer verändert. Trotzdem wollen wir sie weiter mit dem erreichen, was wir besonders gut können: Mit einem investigativen, unabhängigen und oft auch ungemütlichen Journalismus. Nah an den Menschen und authentisch, um glaubwürdig zu zeigen, was ist", sagt Steffen Haug, Chefredakteur von "Spiegel TV".

Teilen