WDR-Nachmittagsmagazin bekommt neuen Moderator

© WDR/Annika Fußwinkel

Von der kommenden Woche an müssen sich die Zuschauer des WDR-Magazins "Hier und heute" auf ein neues Gesicht einstellen. Sven Kroll wird einer der drei Moderatoren der Sendung. Er ist schon seit 2008 für den Sender tätig.



08.05.2018 - 13:57 Uhr von Alexander Krei 08.05.2018 - 13:57 Uhr

Das WDR Fernsehen hat einen neuen Moderator für sein Nachmittagsmagazin "Hier und heute" gefunden. Ab dem 14. Mai wird Sven Kroll die Sendung im wöchentlichen Wechsel mit Anne Willmes und Stefan Pinnow präsentieren. Der 34-Jährige arbeitet bereits seit 2008 als Redakteur, Moderator und Reporter für verschiedene Formate wie die "Lokalzeit aus Dortmund" oder "Der geschenkte Tag".

"Mich reizt dabei, ausgiebig über Themen berichten zu können, die ganz nah an den Menschen in Nordrhein-Westfalen dran sind", so Kroll über seine neue Aufgabe, bei der er künftig knapp zwei Stunden am Stück live moderieren muss. "Aktionen wie 'NRW summt' oder Rubriken wie Lieblingsorte und Lieblingsrezepte leben von der Interaktion mit den Zuschauern, und das gefällt mir an 'Hier und heute' ganz besonders."

