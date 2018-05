"Sechs auf einen Streich": ARD mit Show zur Märchenreihe

© ARD

Die zehn Jahre alte ARD-Märchenfiilmreihe "Sechs auf einen Streich" kommt in diesem Jahr etwas anders daher als zuletzt: Sven Lorig moderiert unter dem Label eine neue Märchenshow-Reihe, vorerst sind vier Ausgaben geplant.



24.05.2018 - 16:11 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2018 - 16:11 Uhr

Vor ziemlich genau zehn Jahren hat die ARD damit begonnen, unter dem Titel "Sechs auf einen Streich" Märchen-Klassiker neu zu verfilmen. Bislang sind schon mehr als 40 dieser Neu-Verfilmungen zu sehen gewesen, die letzten im Weihnachtsprogramm 2017. Auch in diesem Jahr gibt es ein Wiedersehen mit "Sechs auf einen Streich" - dann allerdings in einer anderen Form als bislang. Die ARD plant unter diesem Label nun nämlich eine Show-Reihe, die von "Morgenmagazin"-Moderator Sven Lorig präsentiert werden soll.

Lorig ist übrigens nicht alleine: Unterstützt wird er von seinem tierischen Assistenten und Märchenexperte Hurlebutz - dieser wird gespielt von Puppenspieler René Marik. Vorerst vier Ausgaben von "Sechs auf einen Streich - Die Märchenshow" sind geplant, sie sollen Ende Juni im Schlosspark in Fulda aufgezeichnet werden. Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, die Shows sollen aber im Sommer oder Herbst im Ersten zu sehen sein. Die Federführung des Projekts liegt beim HR. Inhaltlich ist die "Märchenshow" eine Spielshow: Pro Ausgabe treten verschiedene Familien in Teams gegeneinander an und müssen sich in Raterunden und Actionspielen beweisen.

