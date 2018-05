Neue Reihe: kabel eins zeigt ab Mitte Juli Klinik-Alltag

© kabel eins

Nach der Fußball-WM will kabel eins keine Zeit verstreichen lassen und kündigt für Mitte Juli das neue Format "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" an. Gezeigt werden soll der Alltag des Klinikpersonals - vom Chefarzt bis zur Putzkraft.



28.05.2018 - 17:28 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2018 - 17:28 Uhr

Von Mitte Juni bis Mitte Juli steht auch im Fernsehen alles im Zeichen der Fußball-WM bei ARD und ZDF, für alle anderen Sender wird während dieser Zeit nicht viel zu holen sein. Um das Quotental schnell wieder zu verlassen, wartet kabel eins aber bereits ab dem 17. Juli wieder mit einem neuen Format auf dem Eigenproduktions-Sendeplatz am Dienstagabend auf. Dann startet dort um 20:15 Uhr "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen".

Gedreht hat die Produktionsfirma Janus TV für die Dokureihe im Klinikum Frankfurt Höchst, versprochen werden "hautnahe und emotionale Einblicke in das tägliche Arbeitsleben zahlreicher Mitarbeiter". Dabei werden nicht nur Ärzte und Pflegepersonal begleitet, auch am Alltag von Auszubildenden und Putzkräften soll man inklusive der Höhen und Tiefen, die der jeweilige Beruf mit sich bringt, teilhaben können. In der Reihe soll es keine nachgestellten Szenen oder Sprecher geben, alle Geschehnisse werden von und durch die Protagonisten erzählt.

