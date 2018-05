Sketch-Reihe "Danke Deutschland" vertritt "heute-show"

© ZDF/Richard Hübner

Mit dem "Neo Magazin Royale" darf Ralf Kabelka nur nach Mitternacht im ZDF-Hauptprogramm ran, die von ihm moderierte Sketch-Comedy "Danke Deutschland" erhält einen früheren Sendeplatz: Sie vertritt im Sommer die "heute-show".



29.05.2018 - 14:47 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2018 - 14:47 Uhr

Am 8. Juni verabschiedet sich die "heute-show" in die diesjährige Sommerpause, während der Fußball-WM beschränkt sich das ZDF an fußballfreien Tagen auf Wiederholungen, ab dem 13. Juli hat man dann aber für einige Wochen einen Vertreter auf dem Sendeplatz freitags um 22:30 Uhr parat. Dort läuft das neue Comedyformat "Danke Deutschland" mit dem Untertitel "Sketche und Skandale".

"In der Comedy werden aktuelle, politische und gesellschaftskritische Themen in Sketchform verpackt. Es geht um das, was das Land aufregt, plagt und amüsiert", schreibt das ZDF zur Beschreibung. Die Sketchshow verspricht einen satirischen Blick hinter die Kulissen der Berliner Republik und will zeigen, "was in Ministerien, Lobbyverbänden oder auf kommunaler Ebene absurd, komisch und dennoch möglich ist". Die Themenpalette reicht von der Asyldebatte über die Digitalisierung bis zu #MeToo.

Unter der Regie von Holger Schmidt schlüpfen Sabine Vitua, Constanze Behrends, Lena Dörrie, Cem-Ali Gültekin, Joachim Paul Assböck und Daniel Wiemer in die Rollen von Politikerinnen, Wirtschaftsbossen, Reporterinnen, Polizisten und "einfachen" Bürgern, während Ralf Kabelka als Moderator die Sketche thematisch und ironisch einordnet.

