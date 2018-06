Springer-Tochter Insider bündelt Video-Inhalte in App

© Springer

Insider Inc., die Tochtergesellschaft von Axel Springer und Betreiberin des Online-Portals "Business Insider", bringt im Herbst eine neue Videostreaming-App auf den Markt, auf der man alle Bewegtbild-Angebote bündeln will.



20.06.2018 - 12:54 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2018 - 12:54 Uhr

Unter dem Namen Insider TV bringt die Springer-Tochter Insider Inc. eine Videostreaming-App auf den Markt, das bestätigte das Unternehmen nun gegenüber DWDL.de. Dort werden alle Video-Inhalte des Online-Portals "Business Insider" und dessen Lifestyle-Ableger "Insider" gebündelt. Im Herbst soll die App an den Start gehen, die dann über Apple TV, Amazon Fire und Roku weltweit verfügbar sein wird. Von Springer heißt es, Insider TV soll "zeitnah" auch auf weitere Plattformen kommen.

"Streaming-Fernsehangebote nehmen an Bedeutung zu. Mit Insider TV bieten wir ein Angebot, das diesem Trend gerecht wird. Die Nutzer können Videos konsumieren, wann und wo sie möchten. Die veränderten Gewohnheiten beeinflussen natürlich auch die Werbebranche und wir haben mit Insider TV jetzt schon eine Lösung. Denn Insider TV ist von einer starren Programmstruktur befreit, daher können Videoinhalte exakt an die Sehbedürfnisse der Konsumenten angepasst werden und zielgenauer wirken", sagt Pete Spande, CRO von Insider Inc. Laut eigenen Angaben kommt Insider Inc. monatlich auf mehr als drei Milliarden Videoaufrufe, damit sei man ein weltweit führender Anbieter und Produzent von Videoinhalten. Laut des Nielsens Digital Content Ratings (DCR) erreicht Insider Inc. durchschnittlich 19 Millionen Unique User pro Tag.

Teilen