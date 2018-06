Die nächsten "Pfefferkörner" stehen nun vor der Kamera

© NDR/Boris Laewen

Der Kinderserienklassiker "Die Pfefferkörner" geht in die 15. Staffel und übergibt das Ermittler-Zepter damit gleichzeitig an die nächste Generation von Schauspielern. Ab heute steht der neue Cast in Hamburg vor der Kamera.



28.06.2018 - 10:41 Uhr von Kevin Hennings 28.06.2018 - 10:41 Uhr

Seit "Die Pfefferkörner" 1999 ihre Dreharbeiten zum ersten Mal aufgenommen haben, kam es in den vergangenen 14 Staffeln schon mehrmals dazu, dass der Hauptcast ausgewechselt wurde. Dies ist nun auch zur Drehfortsetzung der 15. Staffel der Fall. Ab sofort steht die bereits neunte Generation junger Ermittler in Hamburg vor den Kameras.

Der neue Cast umfasst fünf frische Detektive: Die Geschwister Nele (Ronja Levis) und Levin (Moritz Pauli), die mit ihren Müttern neu in Hamburg sind, Kira (Marlene von Appen), die Tochter eines Fischbudenbesitzers und den aus Nigeria stammenden Brüdern Tayo (Samuel Adams) und Olufemi (Spencer König). Sie treten in die Fußstapfen, die zuletzt Mia (Marleen Quentin), Alice (Emilia Flint), Benny (Ruben Storck), Johannes (Luke Matt Röntgen) und Lisha (Emma Roth) gefüllt haben. Die Darsteller um Marleen Quentin haben den ersten Block der 15. Staffel gedreht.

Der neue Ermittlerstamm wird mit einem Entführungsfall in der Elbphilharmonie in die "Pfefferkörner"-Familie aufgenommen. In weiteren Abenteuern der Letterbox Produktion helfen sie einer alten Dame bei der Suche nach ihrer Familie, decken einen Chlorgasdiebstahl im Schwimmbad auf und enttarnen eine Praxis, in der illegal Hunde geklont werden,

Abgedreht werden sollen diese Szenarien des zweiten Blocks bis zum 10. August. Der dritte Block der 15. Staffel wird dann im Herbst gedreht. Die Endergebnisse aller Blocks werden voraussichtlich Ende 2018 im Ersten zu sehen sein.

