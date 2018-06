Sarah Kirkegaard wird Geschäftsführerin bei Moovie

© Constantin Film/Kopf & Kragen Fotografie

Bereits seit 2007 entwickelt und realisiert Sarah Kirkegaard Filme und Serien für die Constantin-Tochter Moovie, nun steigt sie zur Geschäftsführerin auf. Sie soll sich um die kreative Ausrichtung der Firma kümmern und auch weiterhin produzieren.



28.06.2018 - 11:37 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2018 - 11:37 Uhr

Erst vor wenigen Tagen hat die Constantin-Tochter Olga Film mit Alicia Remirez eine neue Geschäftsführerin vorgestellt (DWDL.de berichtete). Nun gibt es auch bei der Moovie GmbH eine neue starke Frau mit Führungsverantwortung: Sarah Kirkegaard wird Geschäftsführerin. Sie wird künftig die Geschäfte der Constantin-Tochter gemeinsam mit Friedrich Radmann und Dieter Salzmann leiten.

Kirkegaard wird vor allem für die kreative Ausrichtung der Firma zuständig sein. Gleichzeitig soll sie auch weiterhin als Produzentin tätig sein, seit 2007 entwickelt und realisiert sie TV-Movies, Mehrteiler und Miniserien bei der Produktionsfirma. Sie war unter anderem an den Produktionen "Das Adlon", "Das Zeugenhaus", "Schweigeminute" und "Das Sacher" beteiligt. Derzeit arbeitet Kirkegaard unter anderem an der Fertigstellung der Serie "Parfum", die in Deutschland bei ZDFneo laufen wird und für die sich Netflix die weltweiten Rechte gesichert hat.

Sarah Kirkegaard selbst sagt zu ihrer neuen Tätigkeit als Geschäftsführerin: "Ich danke Oliver Berben und dem Team der Moovie von Herzen für das in mich gesetzte Vertrauen. In der Moovie habe ich meine berufliche Heimat gefunden, und es macht mich sehr glücklich, nach Jahren des gemeinsamen und erfolgreichen Wachsens auch als Teil der Geschäftsführung Verantwortung für diese ganz besondere Firma zu übernehmen. In einer Zeit, die für unsere Arbeit und unsere Branche so viele neue Möglichkeiten bietet, erlebe ich die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und mit unseren Partnern als wunderbare, inspirierende Herausforderung und freue mich enorm auf unser weiteres gemeinsames Schaffen."

Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien bei Constantin Film und Gründer von Moovie, ergänzt: "Mit Sarah Kirkegaard steigt eine herausragende Produzentin, die seit vielen Jahren die großen Filme der Moovie begleitet hat, in die Geschäftsführung ein. Ich kann mir keine bessere Kollegin für diese Aufgabe vorstellen, die es aus eigenem Antrieb vom Development bis in die Geschäftsführung des Unternehmens gebracht hat. Dies zeigt die Stärke der Mitarbeiter unsere Firma und das Interesse des Konzerns, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich kontinuierlich weiter zu entwickeln. Ich bin stolz und sehr glücklich, dass Sarah das Werk der Moovie weiter in eine großartige Zukunft führen wird."

