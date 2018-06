"Goldrausch am Yukon": DMAX stürzt sich ins Abenteuer

© DMAX

"Das Abenteuer beginnt", schreibt DMAX zum Drehstart von "Goldrausch am Yukon". Und das gilt nicht nur für die Kandidaten, sondern auch für den Sender: Es ist die bislang größte Eigenproduktion des Senders. Zu sehen sein wird sie ab Oktober



28.06.2018 - 15:33 Uhr von Alexander Krei 28.06.2018 - 15:33 Uhr

Nachdem DMAX zuletzt im Ranking der Männersender hinter Nitro zurückgefallen ist, will man nun mit neuen Eigenproduktionen angreifen. Die bislang größte ist "Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens", für die es nun auch einen Ausstrahlungstermin gibt. Ab dem 23. Oktober werden die acht Folgen jeweils dienstags um 21:15 Uhr bei DMAX zu sehen sein. In dem Format werden zwölf Kandidaten dabei begleitet, wie sie in wenigen Wochen zu Goldgräbern ausgebildet werden.

Aus der Show, deren Dreharbeiten in wenigen Tagen beginnen werden, sollen zwei Gewinner hervorgehen, die in der Goldsuchersaison 2019 ihr Glück auf einem Claim im Yukon-Gebiet versuchen. Das erhalten sie von DMAX den Claim, alle nötigen Maschinen und Vollverpflegung. Bis es so weit ist, finden im 24-Stunden-Rhythmus Challenges statt, die in immer neuen Teams bestritten werden. Dabei geht es um Organisation, Teamfähigkeit oder Rollenverteilung.

In mehreren Eliminierungsrunden soll schließlich die Goldgräber-Legende David Millar entscheiden, wer das Zeug zum Weiterkommen hat - ein Abenteuer, auch für DMAX. "Mit 'Goldrausch am Yukon' gehen wir einen komplett neuen Weg", sagt Oliver Nowotny, Vice President Programming & Content bei Discovery Networks Deutschland. "In der programmlichen Weiterentwicklung von DMAX, die wir ab sofort intensiv vorantreiben, ist es uns wichtig, den bestehenden Themenstamm durch gezielte Investitionen aufzubrechen und aufzuwerten.2

In den vergangenen Monaten habe man sich intensiv mit den bestehenden Programmfarben und der Frage beschäftigt, wie man diese ergänzen und weiterentwickeln kann. "Und auch wenn es auf den ersten Blick verrückt klingen mag, jemanden zum Goldsucher auszubilden, waren wir uns sofort einig: Das ist zu 110 Prozent DMAX", so Nowotny. "Natürlich hätten wir auch das nächste Autoverkäufer-Talent oder den besten Handwerker Deutschlands casten können. Aber der Traum, mit selbst geschürftem Gold sein Geld zu verdienen, ist so alt und in der Geschichte der Menschheit so verankert, dass es nur eine Goldsucher-Castingshow werden durfte."

