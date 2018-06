Drehstart für achte Staffel von "Letzte Spur Berlin"

© ZDF/Oliver Feist

Das ZDF hat die Produktion einer weiteren Staffel von "Letzte Spur Berlin" in Auftrag gegeben. Hierfür laufen inzwischen in Berlin die Dreharbeiten. Zum Auftakt der achten Staffel wird eine Folge in Spielfilmlänge geben.



28.06.2018 - 18:20 Uhr von Alexander Krei

Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai, Josephin Busch und Aleksandar Radenković stehen derzeit für die achte Staffel der ZDF-Krimiserie "Letzte Spur Berlin" vor der Kamera. In der Hauptstadt haben jetzt die Dreharbeiten zu einer Doppelfolge in Spielfilmlänge sowie zu elf weiteren Folgen begonnen. Unter der Regie von Josh Broeker, Sabine Derflinger, Peter Ladkani, Thomas Nennstiel und weiteren wird noch bis Januar 2019 gedreht.

Der erste Fall der achten Staffel führt Kriminalhauptkommissar Radek (Hans-Werner Meyer) und seine Kollegen Mina (Jasmin Tabatabai) und Lucy (Josephin Busch) in einen kleinen Vorort im Osten Berlins. Dort hat sich nach wirtschaftlicher Stagnation ein Unternehmer aus dem Westen breit gemacht, die Einwohner für sich eingenommen und den Ort mit Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung verändert.

In Episodenrollen sind in der achten Staffel von "Letzte Spur Berlin" unter anderem Martin Brambach, Isabel Schosnig, Andreas Lust, Valerie Koch und Julia Hartmann mit von der Partie. Produzenten sind Katja Herzog und Ronald Gräbe, die Produktionsfirma ist Novafilm.

