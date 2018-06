"Voice"-Comeback für BossHoss - bei den Senioren

© Sat.1

Die Frontmänner von "The BossHoss" kehren zu "The Voice" zurück. Diesmal sind die Musiker allerdings beim neuen Senioren-Ableger am Start, der im Winter in Sat.1 ausgestrahlt werden soll. Wer sonst noch auf den Stühlen Platz nimmt...



29.06.2018 - 08:25 Uhr von Alexander Krei 29.06.2018 - 08:25 Uhr

Bevor in wenigen Tagen die Dreharbeiten für "The Voice Senior" starten, hat sich Sat.1 jetzt auch auf die Coaches festgelegt, die in dem neuen Ableger der erfolgreichen Castingshow mit dabei sein werden. Auf Überraschungen verzichtet der Sender - stattdessen setzt Sat.1 auf bewährtes "Voice"-Personal. Zu Yvonne Catterfeld und Mark Forster werden sich auch Sasha sowie Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" gesellen.

"The BossHoss" waren im vergangenen Jahr noch Gastgeber der Vox-Show "Sing meinen Song", davor waren sie bereits in den ersten drei Staffeln von "The Voice of Germany" als Coaches dabei. Sasha wiederum wirkte in zwei Staffeln von "The Voice Kids" mit, jetzt soll er sich also gemeinsam mit seinen Mitstreitern um Gesangstalente im Alter von über 60 Jahren kümmern.

"Wir möchten mit 'The Voice Senior' die Erfolgsgeschichte von 'The Voice of Germany' und 'The Voice Kids' fortsetzen", wird Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger von "Bild" zitiert. "Mit Mark Forster, Sasha, Yvonne Catterfeld und The BossHoss konnten wir fünf glaubwürdige Musiker für die Show gewinnen. Alle haben bereits bewiesen, dass sie fantastische Coaches für unsere Talente sind."

Einen genauen Ausstrahlungstermin für "The Voice Senior" steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass die neue Sendung im Winter den Weg ins Programm von Sat.1 finden wird. Die Moderation übernehmen wie auch bei den anderen "Voice"-Shows wieder Thore Schölermann und Lena Gercke. Um die Produktion kümmert sich erneut Talpa Germany - auch hinter der Kamera ist also bewährtes Personal im Einsatz. Geplant sind zunächst vier Folgen.

