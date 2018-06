Nur einmalig? Henssler kehrt an den Vox-Herd zurück

© Vox/Frank W. Hempel

Steffen Henssler wird überraschend im Sommer bei einer Ausgabe der Vox-Show "Grill den Profi" am Herd stehen. Erst im vergangenen Jahr hatte der TV-Koch den Sender Richtung ProSieben verlassen. Bei Vox spricht man von einem einmaligen Comeback.



29.06.2018 - 10:17 Uhr von Alexander Krei

Deutet sich da etwa ein Comeback an? Nach dem überraschenden Rückzug von Nelson Müller bei "Grill den Profi" wird überraschend Steffen Henssler an den Vox-Herd zurückkehren. Wie der Kölner Sender am Freitag mitteilte, ist Henssler einer von drei Köchen, die bei den Sommerspecials der Kochshow mit dabei sein werden. Henssler war vor einem Jahr zu ProSieben gewechselt, wo er seither regelmäßig bei "Schlag den Henssler" antritt - zuletzt wirkte der TV-Koch dabei aber bisweilen erstaunlich wenig motiviert.

Dazu kommt, dass sich der Quoten-Erfolg der ProSieben-Show bislang in Grenzen hält. Die Zukunft der Show ist bislang noch unklar: Senderchef Daniel Rosemann sprach zuletzt davon, dass bis Jahresende noch drei Ausgaben folgen werden - darüber hinaus ist offensichtlich noch keine Entscheidung getroffen worden. Die jüngste Ankündigung von Vox zeigt jedenfalls, dass die Tür für Henssler nicht verschlossen ist, auch wenn die Rede von einem "einmaligen Ausflug zurück an den Grill und zu Vox" ist.

Dass Henssler schmerzlich vermisst wird, zeigt der Blick auf die Quoten: Während "Grill den Henssler" in der Vergangenheit regelmäßig zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe verzeichnete, lagen die Zuschauerzahlen des Nachfolge-Formats deutlich darunter. Als Konsequenz daraus hat Vox gerade erst angekündigt, "Grill den Profi" in eine Pause schicken zu wollen (DWDL.de berichtete). "Für den Herbst haben wir nun entscheiden, keine neue Staffel zu produzieren", erklärte eine Sendersprecherin erst am Dienstag.

Die Aufzeichnungen der drei Sommerspecials finden vom 19. bis 21. Juli im Magdeburger Elbauenpark statt. Dann werden sich neben Steffen Henssler auch Roland Trettl und Ali Güngörmüs dem BBQ-Wettbewerb gegen drei prominente Hobbygriller. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.

