AGF-Geschäftsführer Willibald Müller zieht sich zurück

Überraschend kommt es in der zum Wechsel in der Geschäftsführung der AGF Videoforschung: Wie am Freitag bekannt wurde, gibt Willibald Müller sein Amt aus persönlichen Gründen an Anke Weber ab. Sie ist bereits seit mehr als 20 Jahren für die AGF tätig.



Überraschender Wechsel an der Spitze der AGF Videoforschung: Willibald Müller, seit Einrichtung des Unternehmens vor eineinhalb Jahren deren erster Geschäftsführer, hat angekündigt, sein Amt aus persönlichen Gründen abzugeben. Seine Nachfolge ist bereits geklärt: Ab sofort übernimmt Anke Weber, langjährige Leiterin der AGF-Geschäftsstelle und zuletzt Director Operations der AGF GmbH, die Geschäftsführung.

"Wir respektieren die persönliche Entscheidung von Willibald Müller und danken ihm ausdrücklich für seine engagierte und fachlich versierte Aufbauarbeit in der neuen GmbH-Konstellation", erklärte Martin Berthoud, Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrats. "Mit Anke Weber können wir die Geschäftsführung in die Hände einer sehr erfahrenen AGF-Managerin legen, die die wichtigen Projekte der AGF am Markt wie zum Beispiel die Konvergenzmessung von Bewegtbild und die Sicherung des Standards des bestehenden Systems mit der nötigen Konsistenz und Expertise weiter vorantreiben wird."

Weber sagte, die AGF stehe mit der konvergenten Bewegtbildmessung "vor einer ihrer größten Herausforderungen". Diese wolle man weiter forcieren. "Bei Willibald Müller bedanke ich mich herzlich für die gute und kollegiale Zusammenarbeit", so Weber. Auch Willibald Müller äußerte sich am Freitag zu seiner Entscheidung, die AGF zu verlassen: "Die Arbeit der JICs zählt zu den wichtigsten Herausforderungen des deutschen Mediamarktes und dabei wünsche ich der gesamten AGF für die Zukunft viel Erfolg."

Müller hatte vor seiner Tätigkeit bei der AGF als CEO von Goldbach Germany gearbeitet und die crossmediale Vermarktung für rund 85 Medienangebote aufgebaut. Von 2012 bis 2015 war er Associate Partner bei der Strategieberatung companion. Anke Weber ist bereits seit 1996 für die AGF tätig.

