kabel eins versucht's mit Al Bundy am Finaltag der WM

Bei der Suche nach einem Rezept gegen das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ist kabel eins auf eine Kult-Sitcom gestoßen. Mitte Juli wird der Sender ganzen Tag lang "Eine schrecklich nette Familie" mit Ed O'Neill wiederholen.



30.06.2018 - 10:47 Uhr von Alexander Krei 30.06.2018 - 10:47 Uhr

Noch bis Mitte Juli herrscht durch die Fußball-Weltmeisterschaft Ausnahmezustand im deutschen Fernsehen. Für den Finaltag - den 15. Juli - hat sich kabel eins derweil etwas Besonderes ausgedacht. Wie der Sender jetzt ankündigte, wird es den ganzen Tag Al Bundy zu sehen geben: Ab 9:00 Uhr setzt kabel eins an diesem Tag durchgänggig auf die Kult-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" mit Ed O'Neill in der Hauptrolle.

Insgesamt hat der Sender die Ausstrahlung von 45 Folgen am Stück in Aussicht gestelllt - einzig die Nachrichten um 16:00 Uhr sollen den Sitcom-Marathon für wenige Minuten unterbrechen. Schluss ist erst am darauffolgenden Morgen um 6:40 Uhr, wenn "Ghost Whisperer" den Staffelstab übernimmt.

Auf eine bestimmte Reihenfolge setzt kabel eins bei der Ausstrahlung von "Eine schrecklich nette Familie" übrigens nicht: Angekündigt sind diverse Folgen aus ganz unterschiedlichen Staffeln. Den Anfang macht eine Episode aus der dritten Staffel, beendet wird der Marathon mit einer Doppelfolge aus Staffel fünf. Zwischen 1987 und 1997 sind insgesamt elf Staffeln mit 259 Episoden entstanden.

