"Explosiv - Weekend" erst ab August auf neuem Sendeplatz

Weil der langjährige Sendeplatz am Samstag für das unter Drittsendelizenz produzierte Magazin "Life" belegt ist, muss "Explosiv - Weekend" bekanntlich auf einen neuen Termin ausweichen. Zunächst stehen jedoch mehrere Wochen Pause an.



30.06.2018 - 11:06 Uhr von Alexander Krei 30.06.2018 - 11:06 Uhr

Die neuen Drittsendezeiten ziehen einige Programmänderungen im RTL-Programm nach sich. Während "Spiegel TV" von der kommenden Woche an vom Sonntag auf den Montag wechselt, steht auch im Vorabendprogramm am Samstag eine Änderung an. Hier muss "Explosiv - Weekend" bekanntlich nach vielen Jahren den Sendeplatz zugunsten des von sagamedia produzierten Magazins "Life - Menschen, Momente, Geschichten" mit Moderatorin Annika Begiebing das Feld räumen.

RTL hatte jedoch schon vor Monaten in Aussicht gestellt, "Explosiv - Weekend" auch weiterhin ausstrahlen zu wollen. Als neuen Sendeplatz entschied sich der Kölner Privatsender für Sonntag um 16:45 Uhr, um zusammen mit "Exclusiv - Weekend" eine zweistündige Magazin-Strecke etablieren zu können. Bis es so weit ist, werden allerdings noch ein paar Wochen vergehen, denn bis Anfang August wurden erst mal keine Ausstrahlungen in Aussicht gestellt.

Vom Tisch ist der Plan der Magazin-Strecke dennoch nicht: Wie eine RTL-Sprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll "Explosiv - Weekend" erstmals am 5. August auf dem neuen Sendeplatz zu sehen sein. In der Zwischenzeit wird der neue Sendeplatz vor allem von der Formel 1 belegt, die dem Boulevardmagazin durch den um mehr als eine Stunde nach hinten verlegten Start vermehrt in die Quere kommen wird.

Auf dem bisherigen Sendeplatz am Samstag übernimmt "Life" ab der kommenden Woche das Zepter. Die Produzenten wollen künftig über das berichten, "was Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt aktuell bewegt und fasziniert", so die wolkige Umschreibung. Die Macher versprechen "aufwändige Reportagen", eine "hochwertige Bildsprache" und ein insgesamt "positives Magazin" (DWDL.de berichtete).

