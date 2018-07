John Malkovich stößt zum "The New Pope"-Cast hinzu

Das bereits vor mehr als einem Jahr angekündigte Serienprojekt "The New Pope" von Sky und HBO nimmt Formen an. Neben Jude Law soll auch John Malkovich mitspielen, außerdem ist ein dritter Sender neu mit im Boot. Die Dreharbeiten beginnen im November.

Nach "The Young Pope" kündigte Sky im Mai 2017 mit "The New Pope" die nächste Serienkooperation mit HBO an. Seither ist es um das Projekt relativ still geworden. Nun haben Sky und HBO bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten im November in Italien starten sollen. Zu sehen gibt es die Serie dann 2019 - als dritter Sender neu im Boot ist zudem Canal+. Die beteiligten Sender haben nun außerdem einen kleinen Einblick in den Cast gegeben.

So wird John Malkovich ebenso wie Jude Law in "The New Pope" zu sehen sein, Law spielte schon in "The Young Pope" die Hauptrolle. Mit Malkovich holen die Verantwortlichen nun einen weiteren, großen Namen. Das Drehbuch von "The New Pope" stammt von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino sowie Umberto Contarello und Stefano Bises und ist nach "The Young Pope" Sorrentinos zweite Miniserie, die sich mit der Welt des modernen Papsttums beschäftigt.