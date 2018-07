Das Erste ist am Nachmittag bald "Verrückt nach Zug"

© ARD

Nach "Verrückt nach Meer" und "Verrückt nach Fluss" steht ab Mitte August nachmittags im Ersten "Verrückt nach Zug" auf dem Programm. Dann geht's nicht um Kreuzfahrten, sondern um eine abenteuerliche Fahrt auf Schienen.



03.07.2018 - 12:43 Uhr von Uwe Mantel 03.07.2018 - 12:43 Uhr

Neben den Zoo-Dokus gehören seit mehreren Jahren auch die "Verrückt nach..."-Formate zum Nachmittags-Repertoire des Ersten. Während es darin bislang um Kreuzfahrten auf hoher See oder auf Flüssen ging, widmet sich Das Erste ab dem 15. August werktags um 16:10 Uhr in 15 Teilen einer ganz besonderen Zugfahrt.

Die Kamera begleitet 68 Passagiere und 31 Crewmitglieder auf einer abenteuerlichen Reise mit dem historischen Sonderzug "African Explorer" von Kapstadt in Südafrika bis nach Windhoek in Namibia und ist bei den täglichen Herausforderungen, Ausflügen und exotischen Safaris dabei. Die Reise führt zu Naturreservaten mit einer einzigartigen Tierwelt, zur höchsten Düne der Welt, zu stilvollen Lodges und einer verlassenen Geisterstadt. Dabei entdecken die Reisenden zahlreiche Spuren deutscher Kolonialgeschichte. Gedreht wurde die Reihe zwischen dem 16. Februar und 4. März in Südafrika und Namibia vom Hessischen Rundfunk.

Teilen