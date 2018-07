Funkhausorchester spielt "Lindenstraßen"-Musik live ein

© WDR / Sven Mahner

Anfang September verabschiedet sich Joachim Luger nach mehr als 30 Jahren von der "Lindenstraße" - Serien-Tod inklusive. Die Musik wird an diesem Abend live vom WDR Funkhausorchester eingespielt, Fans der Serie können in Köln dabei sein.



04.07.2018 - 11:10 Uhr von Alexander Krei 04.07.2018 - 11:10 Uhr

Drei Jahre nach der Live-Folge zum 30-jährigen Serien-Jubiläum, versucht sich die "Lindenstraße" erneut an einem Experiment. In der Folge, die am Sonntag, den 2. September um 18:50 Uhr im Ersten gezeigt wird, soll die Filmmusik vom WDR Funkhausorchester live eingespielt werden. 52 Musikerinnen und Musiker befinden sich dann im Großen Sendesaal des WDR im Funkhaus am Kölner Wallrafplatz.

Die Folge ist nicht zufällig gewählt, handelt es sich dabei doch um "die mit Spannung erwartete schicksalshafte Episode um Hans Beimer, Anna Ziegler und Helga Beimer". Bereits seit einigen Wochen ist bekannt, dass Joachim Luger, der von der ersten Folge an die Rolle des Hans Beimer spielte, aus dem Dauerbrenner aussteigen wird (DWDL.de berichtete). Seine Figur soll Anfang September den Serien-Tod sterben - wie genau Hans Beimer aus dem Leben scheiden wird, soll aber bis zur Ausstrahlung ein Geheimnis bleiben.

Wenn es so weit ist, werden im Großen WDR-Sendesaal viele Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Verantwortliche der "Lindenstraße" mit dabei sein. Aber auch das normale Publikum bekommt eine Chance auf einen Besuch vor Ort - die Karten hierfür sollen verlost werden. Wer nicht im Sendesaal ist, wird die zur Folge live gespielte Musik bei der Ausstrahlung übrigens nicht nur zu hören bekommen - geplant ist, die Musiker mehrmals parallel im Bild einzublenden.

Darüber hinaus ist ein Livestream auf der Facebook-Seite und der Homepage der "Lindenstraße" geplant, der bereits ab 16:15 Uhr beginnen soll. Die Moderation übernimmt Moritz A. Sachs, der in der Serie die Rolle des Klaus Beimer spielt. Im Sendesaal soll derweil WDR-4-Moderator Christian Terhoeven durch das Event führen. Zum Warm-Up kurz vor der Ausstrahlung der Folge präsentiert das WDR Funkhausorchester zudem Medleys aus bekannten Filmmusiken.

