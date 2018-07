Nach Berlin und Köln zieht es RTL II nach Leipzig

© RTL II

Die soapigen Geschichten aus Berlin und Köln am Vorabend zählen zu den wichtigsten Stützpfeilern von RTL II. Kein Wunder also, dass man diesen Erfolg ausbauen möchte. Nun hat man ein neues Format in Leipzig in Angriff genommen.



10.07.2018 - 00:10 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2018 - 00:10 Uhr

Mit im Schnitt rund neuneinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und noch deutlich höheren Werten bei den jüngeren Zuschauern haben sich die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" bei RTL II in diesem Jahr bislang sehr gut entwickelt und konnten im Vergleich zu den Vorjahren nach sogar wieder deutlich zulegen. Das macht dem Sender offensichtlich Lust auf mehr - und diesmal geht es ins sächsische Leipzig.

Auf DWDL.de-Anfrage bestätigt RTL II: "Wir entwickeln derzeit gemeinsam mit filmpool entertainment ein neues Projekt am Standort Leipzig." Auch der Titel steht bereits fest: "Leben.Lieben.Leipzig" wird das neue Format heißen. Zu inhaltlichen Details will man sich beim Sender bislang allerdings nicht äußern - mit Filmpool an Bord liegt der Schluss aber freilich nahe, dass man erneut eine Soap mit Laiendarstellern entwickelt. Ein bloßer Abklatsch von "BTN" oder "Köln 50667" soll es aber nicht werden.

Einen Starttermin für das neue Format gibt es noch nicht. Bei RTL II heißt es lediglich, das Format könnte womöglich noch in diesem Jahr auf Sendung gehen. Die Vorbereitungen laufen jedenfalls: Filmpool sucht derzeit in Leipzig bereits nach Mitarbeitern.

