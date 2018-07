Discovery liebäugelt mit eigenem True-Crime-Sender

© Discovery Communications

Während TLC am Vorabend ab Herbst auf die Inhalte der Scripps-Sender setzt, die Discovery im letzten Jahr übernommen hat, bündelt man die True Crime- und Mystery-Formate unter dem Label "ID". Daraus könnte auch ein eigener Sender entstehen



04.07.2018 - 19:56 Uhr von Uwe Mantel 04.07.2018 - 19:56 Uhr

Im Frühjahr hat Discovery die Übernahme von Scripps Networks Interactive abgeschlossen - ein hierzulande eher unbekannter Medienkonzern, der zahlreiche Special-Interest Sender wie Food Network, HGTV, Travel Channel und DIY Network betreibt. Hierzulande erhofft man sich bei Discovery vor allem eine Stärkung des Frauensenders TLC - sowohl im Zuschauer als auch im Werbemarkt. „Wir haben Zugriff auf 8.000 Stunden, die jährlich produziert werden. Das ist unglaublich viel ‚sauberer‘ Content, der für Werbekunden perfekt ist“, so Discovery-Deutschland-Chefin Susanne Aigner-Drews im Interview mit "Horizont".

Zwischen 17 und 20 Uhr wird es ab dem 4. Quartal Inhalte der Sender Food Network und Home & Garden TV zu sehen geben. „Etabliert sich das, wollen wir es 2019 in die Primetime ausweiten“, so Aigner-Drews. Einstweilen gibt es dort aber vor allem viele True-Crime- und Mystery-Formate zu sehen. Diese bündelt man künftig unter einer Marke, die es in den USA und anderen Ländern als eigenen Sender gibt: "ID - Investigation Discovery".

Sollte der Plan aufgehen und TLC auch in der Primetime auf die Scripps-Inhalte setzen können, könnte ID dann auch hierzulande zum eigenen Sender werden. "Wenn wir sehen, dass unsere Inhalte funktionieren, denken wir sicherlich über die nächsten Schritte nach", so die Discovery-Deutschland-Chefin. Trotz der eher schleppenden Entwicklung der Quoten von TLC hat man bei Discovery die Lust auf Senderstarts also anscheinend noch nicht ganz verloren.

In Bezug auf die Quotenentwicklung räumt Susanne Aigner-Drews ein: "Es hat länger gedauert, als wir beim Sendestart vor vier Jahren dachten. Aber TLC hat im letzten halben Jahr ordentlich zugelegt." Das führt sie auch darauf zurück, dass TLC Olympia gezeigt hat - obwohl die Übertragungen den Sender auf die schwächsten Quoten seit langer Zeit gedrückt hatten. Aigner-Drews ist sich aber sicher: "Das war ein großes Experiment, aber damit ist TLC einer breiteren Zielgruppe bekannt geworden." Nach Olympia habe man dann die beste Einzelsendung, den besten Sendetag und den besten Sendemonat feiern können.

Teilen