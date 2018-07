ARD-WM-Chef übt scharfe Kritik an Thadeusz & Beisenherz

© Screenshot Das Erste

Comedian Oliver Polak hat Lothar Matthäus in der ARD-Show "WM-Kwartira" einen "pädophilen Volltrottel" genannt und damit für Irritationen gesorgt. Der ARD-WM-Teamchef kritisierte aber auch das Verhalten der Moderatoren Jörg Thadeusz und Micky Beisenherz in ungewöhnlicher Schärfe.



Oliver Polak ist für seine kontroversen Auftritte bekannt, doch mit seinem Auftritt in der ARD-Show "WM-Kwartira" mit Jörg Thadeusz und Micky Beisenherz ist der Comedian am Dienstagabend nach Auffassung vieler Zuschauer zu weit gegangen. Polak, der in der Vergangenheit zusammen mit Beisenherz die viel beachtete WDR-Reihe "Das Lachen der Anderen" moderierte und 2017 sogar den Grimme-Preis für die Moderation der kontroversen ProSieben-Show "Applaus und raus" erhielt, arbeitete sich in der Show an Lothar Matthäus und dessen Äußerungen zum Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM ab.

"Menschen wie Lothar Matthäus sollten nicht mehr offiziell im Fernsehen sprechen dürfen zum Fußball", sagte Polak und erntete dafür zunächst einige Lacher und Applaus. Deutlich stiller wurde es kurz darauf, als er den Rekord-Nationalspieler zunächst als "Volltrottel" und später sogar als "pädophilen Volltrottel" bezeichnete. Moderator Micky Beisenherz versuchte noch zu retten, was nicht mehr zu retten war und sprach von einer "Eigenmeinung des Gastes", ging dann aber schnell zur Tagesordnung über. So gut wie das eben möglich ist, wenn ein unberechenbarer Gast wie Oliver Polak auf dem Sofa sitzt.

Bei der ARD zeigte man sich am Tag danach einigermaßen überrascht von dessen Auftritt. "Die Aussagen von Oliver Polak haben uns sehr irritiert", erklärte ARD-WM-Programmchef Thomas Wehrle auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de in einem schriftlichen Statement und verteidigte zunächst die Moderatoren, denen die große Empörung "im ersten Moment auch nicht das richtige Stilmittel zu sein" schien. "Auch wenn die beiden innerlich aufgewühlt waren, wollten sie im Interesse des Betroffenen dem Ganzen keine größere Skandalisierungsbühne geben. Deshalb beließen sie es zunächst bei der Aussage, dies sei die 'Eigenmeinung des Gastes' und dem Verweis auf Matthäus' WM-Titel."



Und doch scheint Wehrle nicht glücklich zu sein mit dem Umgang von Thadeusz und Beisenherz, die ja innerhalb weniger Sekunden in der Live-Sendung reagieren mussten. "Die Aussagen des Gastes waren so weit draußen, dass den beiden Moderatoren eine Einordnung fast unnötig erschien", sagte der SWR-Verantwortliche, schob jedoch ungewöhnlich deutliche Worte hinterher: "Beim Blick auf die letzten Minuten der gestrigen Sendungen muss man aber selbstkritisch sagen: Bei dieser WM haben einige deutsche Teilnehmer Schwächen in der Defensive gezeigt. Gestern gehörten Micky Beisenherz und Jörg Thadeusz leider auch dazu. Dafür möchten sie sich bei Lothar Matthäus aufrichtig entschuldigen."

Lothar Matthäus äußerte sich zu den Aussagen des Comedians bislang übrigens nicht und auch von Micky Beisenherz, der sonst nur selten ein Blatt vor den Mund nimmt, war am Tag nach der Sendung in den sozialen Netzwerken kein Wort über den Auftritt seines Kollegen zu lesen. Dass sich der SWR allerdings derart deutlich gegenüber seinen Moderatoren positioniert, ist ohne Zweifel ungewöhnlich - auch wenn Polaks Auftritt im "WM-Kwartira" ganz sicher nicht zu den Sternstunden des deutschen Fernsehens zählt. Der Comedian dürfte jedenfalls so schnell nicht mehr in eine Sendung des SWR eingeladen werden.

