Sky öffnet für "Jumanji"-Premiere Pop-Up-Sender

Im August wird Sky rund zehn Tage lang den Pop-Up-Sender Sky Cinema Family Adventure HD öffnen, im Rahmen dessen wird auch der neueste "Jumanji"-Teil seine Deutschlandpremiere feiern. Auch der alte Film mit Robin Williams wird dann gezeigt.



05.07.2018 - 10:53 Uhr von Timo Niemeier 05.07.2018 - 10:53 Uhr

Bei Sky hat man weiter viel Lust auf seine Pop-Up-Sender, mit Sky Cinema Family Adventure HD wurde nun erneut einen entsprechenden Kanal angekündigt. Auf dem Sender sollen zwischen dem 17. und 26. August viele Abenteuer-Filme für die ganze Familie ausgestrahlt werden. Der Pop-Up-Channel ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Family.

Am 19. August feiert auf dem Kanal der Film "Jumanji: Willkommen im Dschungel" seine TV-Premiere. Der Blockbuster mit Dwayne Johnson kam im Dezember 2017 in die deutschen Kinos. Via Sky Q ist der Streifen auch in Ultra HD zu sehen. Auf dem Kanal gibt es aber auch den Original-"Jumanji"-Film aus dem Jahr 1995 zu sehen, damals spielte Robin Williams eine der Hauptrollen. Weitere Filme, die gezeigt werden, sind unter anderem Steven Spielbergs "BFG - Big Friendly Giant", "Charlie und die Schokoladenfabrik", "Nachts im Museum", "Kevin allein zu Haus" und "Tintenherz". Insgesamt wird Sky auf seinem Kurzzeit-Sender 25 Filme rund um die Uhr ausstrahlen.

Neben dem Pop-Up-Sender hat Sky auch Sonderprogrammierungen an zwei Wochenenden im Juli angekündigt. Am 14. und 15. Juli sowie am 21. und 22. Juli will man, passend zu den vielen Christopher Street Days im Land, ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Auf Sky Atlantic HD sind dann Serien wie "Looking", "The Real L World" und "Polyamorie - Liebe zu dritt" zu sehen. Hinzu kommen Filme wie "The Normal Heart" und "Liberace - Zu viel des Guten ist wundervoll".

