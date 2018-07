NatGeo zeigt nächste Eigenproduktion im September

© National Geographic

Der Pay-TV-Sender National Geographic will bekanntlich mehr in Eigenproduktionen investieren. Eine erste, selbst produzierte Doku lief bereits vor einigen Wochen. Nun hat der Sender auch einen Termin für die zweite eigenproduzierte Doku in Aussicht gestellt.



05.07.2018 - 11:29 Uhr von Timo Niemeier 05.07.2018 - 11:29 Uhr

Ende des vergangenen Jahres hat National Geographic angekündigt, verstärkt in Eigenproduktionen investieren zu wollen, zwei konkrete Projekte wurden damals in Aussicht gestellt. Mit "Schlagzeilen gegen Hitler" war im Mai dann auch tatsächlich die erste eigene Doku beim Sender zu sehen, nun folgt mit "Eisernes Erbe - Bomben unter Deutschland" die zweite. National Geographic zeigt die Doku am 1. September um 21 Uhr.

In "Eisernes Erbe" geht es um die Bombenentschärfer des Kampfmittelräumdienstes, die nach wie vor täglich im Einsatz sind. Mehr als fünf Millionen Bomben warfen die Alliierten über Nazi-Deutschland ab. Experten gehen davon aus, dass jede Zehnte davon nicht explodierte - rund 5.000 dieser Blindgänger werden jedes Jahr gefunden. Die Doku begleitet die Männer und Frauen des Kampfmittelräumdienstes bei ihrer Arbeit. Neben historischen Fakten und Hintergrundwissen über die Weltkriegsbombardements sollen auch fundierte, technische Kenntnisse über die Beschaffenheit und Funktionsweise der Bomben erläutert werden.

"Es ist Kern der inzwischen 130-jährigen DNA von National Geographic, Wissen auf packende Weise und nah am Menschen zu vermitteln. In dieser Tradition steht auch unsere neueste Eigenproduktion, deren Geschichte an der Schnittstelle von Historie und Technologie nur so in Deutschland erzählt werden kann", so Axel Gundolf, Director TV von National Geographic.

