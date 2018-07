Verkaufsgerüchte: Viele Interessenten für Endemol Shine

© Endemol Shine

Diverse Medienkonzerne interessieren sich für Endemol Shine - und nun mischt auch noch die RTL Group mit. Die Eigentümer Apollo Global und 21st Century Fox erhoffen sich von dem Deal bis zu drei Milliarden Euro. Doch es gibt auch Skepsis.



05.07.2018 - 15:27 Uhr von Alexander Krei 05.07.2018 - 15:27 Uhr

Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Der Produktionsriese Endemol Shine, der hinter Formaten wie "Big Brother", "Kitchen Impossible" und "Hot oder Schrott", aber auch diversen Serien steht und im vergangenen Jahr mehr als 800 Shows in 79 Territorien herstellte, soll zum Verkauf stehen. Medienberichten zufolge läuft derzeit die erste Runde des Bieterprozesses, von dem sich die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global und 21st Century Fox bis zu drei Milliarden Euro erhoffen.

Der Kreis der Interessenten für das Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam liest sich hochkarätig. So sollen Liberty Global, Discovery, ITV, Lionsgate und Banijay ein Auge auf Endemol Shine geworfen haben. "Es wäre überraschend, würden wir durch All3Media keinen Blick darauf werfen", sagte Liberty-CEO Mike Fries gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Discovery und Liberty Global hatten die Filmpool-Mutter vor wenigen Jahren über ein Joint-Venture übernommen.

Reuters bringt nun auch die RTL Group und ihre Tochter FremantleMedia ins Spiel. Gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de wollte sich die RTL Group am Donnerstag allerdings nicht zu den Spekulationen äußern. Aus dem Umfeld des Unternehmens ist aktuell jedoch Skepsis zu vernehmen, schließlich ist RTL zuletzt gut gefahren mit der Strategie, sich auf den Kauf kleinerer Produktionsfirmen zu konzentrieren, um Serien zu produzieren, die sich auf dem internationalen Markt gut verkaufen lassen.

Generell wird ein möglicher Kauf von Endemol Shine selbst von potenziellen Interessenten durchaus mit Zurückhaltung bewertet - die Rede ist etwa von einem alternden Formatkatalog und beträchtlichen Schulden, sodass mögliche Synergien begrenzt sein könnten. Gut möglich aber, dass entsprechend gestreute Gerüchte auch den Verkaufspreis drücken sollen. Erwartet werden derzeit Gebote, die sich auf zwei und 2,5 Milliarden Euro belaufen werden.

Der Produzentenmarkt befindet sich schon seit einigen Jahren in einer Konsolidierungsphase, wie schon die Fusion von Shine mit Endemol 2014 zeigte. Zudem hat beispielsweise ITV John de Mols Produktionsfirma Talpa und Warner Bros. den TV-Produzenten Eyeworks übernommen. In den USA ist es derweil nur noch eine Frage der Zeit, bis auch 21st Century Fox in einem Konkurrenten aufgehen wird - sei es Disney oder Universal.

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen